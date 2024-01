Κοινωνία

Δολοφονία - Νέος Κόσμος: "Γάζωσαν" τον 44χρονο με καλάσνικοφ (βίντεο ντοκουμέντο)

Περισσότερες από 80 σφαίρες έριξαν οι δράστες. Στόχος εκτελεστών από το 2018 ήταν ο 44χρονος.

Η μαφιόζικη εκτέλεση με δεκάδες σφαίρες και θύμα τον 44χρονο, που έγινε γύρω στις δύο τα ξημερώματα, έξω από βενζινάδικο στην συμβολή των οδών Αμβροσίου Φραντζή και Ηλία Ηλιού στον Νέο Κόσμο, αποδίδεται από την Αστυνομία σε συμβόλαιο θανάτου, στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος μεταξύ νονών της νύχτας.

Το θύμα θεωρείτο από τα μεγάλα ονόματα στον συγκεκριμένο χώρο, ενώ είχε γίνει και πάλι απόπειρα σε βάρος του το 2018 στον Πειραιά και έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για σωρεία επιθέσεων και άλλα αδικήματα. Το όνομα του έχει εμπλακεί και σε ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Δείτε βίντεο - ντοκουμέντο από την στιγμή της επίθεσης:





Άγνωστοι «γάζωσαν» με πολεμικό τυφέκιο καλάσνικοφ το θύμα, την ώρα που είχε βγει από το βενζινάδικο, το οποίο ήταν ιδιοκτησίας του και άνοιξε την πόρτα για να μπει στο θωρακισμένο αυτοκίνητο του, αλλά δεν πρόλαβε.

Οι δράστες, οι οποίοι είχαν στήσει καρτέρι στον 44χρονο, σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν τρεις ή τέσσερις και επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο, ενώ πιθανολογείται ότι υπήρχε και δεύτερη ομάδα υποστήριξης, καθώς μετά την δολοφονία εθεάθη και μία μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού να απομακρύνεται από το σημείο.

Οι εκτελεστές πυροβόλησαν τον 44χρονο, ο οποίος προσπάθησε να καλυφθεί μέσα στο θωρακισμένο όχημα, αλλά δεν τα κατάφερε και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στον τόπο του εγκλήματος έχουν βρεθεί από την Αστυνομία περίπου 100 κάλυκες.





Αμέσως μετά τη δολοφονία οι δράστες διέφυγαν με το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν.

Λίγο αργότερα το ΙΧ βρέθηκε καμένο, στην Λεωφόρο Αθηνών στο Δαφνί και παρελήφθη από γερανό της Αστυνομίας, για να μεταφερθεί στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών ερευνών, προκειμένου να εξεταστεί εργαστηριακά.

Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό της μοτοσικλέτας που εκτιμάται ότι εμπλέκεται στη δολοφονία, ενώ έχει ληφθεί οπτικό υλικό από κάμερες στην περιοχή για να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής.

Η Ελληνική Λύση αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Η κυβέρνηση εξέθρεψε το τέρας της μαφίας είτε με ανοχή είτε με συνεργασία της και τώρα «θερίζει» τους καρπούς. Το πρόβλημα είναι ότι παράλληλα «θερίζουν» ανθρώπους και την ίδια την ασφάλεια της χώρας! Στην Ελλάδα της Ν.Δ. και του Μητσοτάκη, τα καρτέλ καυσίμων, ναρκωτικών και «προστασίας» ξεκαθαρίζουν τους λογαριασμούς τους στην μέση του δρόμου. Το πρόσφατο δολοφονικό χτύπημα, είναι άλλη μια εκτελεση από επαγγελματίες δολοφονους που όπως κατήγγειλε και ο Κυριάκος Βελόπουλος στην Βουλή, κάποιοι εξ αυτών μπαινοβγαίνουν στα κυβερνητικά γραφεία. Όταν η πολιτική και οι πολιτικοί ανακατεύονται με τα καρτέλ και την μαφία, τότε το αίμα κυλάει στους δρόμους…».

