Οικονομία

Εκπτώσεις - Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά: Το ωράριο λειτουργίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες ώρες θα παραμείνουν ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα σήμερα. Ποιο ωράριο θα ισχύσει για τα πολυκαταστήματα. Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ.

-

Ανοιχτά είναι σήμερα Κυριακή, 14 Ιανουαρίου, τα μαγαζιά στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων. To προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τα μικρά εμπορικά καταστήματα είναι 11:00-18:00 και για τα πολυκαταστήματα 11:00-20:00.

Μετά από μια σχετικά ικανοποιητική περίοδο των Εορτών, οι έμποροι προσδοκούν η εκπτωτική περίοδος να δώσει νέα ώθηση στις πωλήσεις και έτσι ο τζίρος του φετινού διμήνου να ξεπεράσει τα 6 δις ευρώ του αντίστοιχου περυσινού.

Ο εμπορικός κόσμος, προτρέπει το καταναλωτικό κοινό να εκμεταλλευτεί τα υψηλά ποσοστά των εκπτώσεων σε όλες τις κατηγορίες των ειδών, ενώ στις ανακοινώσεις των εμπορικών συλλόγων, προς τους επαγγελματίες υπενθυμίζεται ότι σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Ως προγενέστερη τιμή, νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά. Όταν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των 30 ημερών, πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών.

Σε περίπτωση ελέγχου πρέπει οι έμποροι να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων και μειωμένων τιμών, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση που οι εκπτώσεις αποδειχθεί ότι είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο των 20.000 ευρώ.

Τι ισχύει με τα σούπερ μάρκετ

Τονίζεται ότι τα σούπερ μάρκετ δεν ακολουθούν το λιανεμπόριο, ειδικά στις εκπτωτικές περιόδους. Αυτό σημαίνει ότι τα σούπερ μάρκετ δεν θα είναι ανοιχτά όπως τα εμπορικά καταστήματα τις Κυριακές 14 και 21 Ιανουαρίου 2024 και θα λειτουργήσουν ανάλογα με την περιοχή.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος έχει δώσει στη δημοσιότητα μερικούς κανόνες που διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές δεν θα πέσουν θύματα «προσφορών».

Να κάνουν έρευνα αγοράς και να ελέγχουν όχι μόνο την τιμή (αρχική και νέα) αλλά και την ποιότητα των προϊόντων. Να αναζητούν στο διαδίκτυο την τιμή του προϊόντος που πρόκειται να επιλέξουν, βάσει κωδικού ή αριθμού μοντέλου, ώστε να είναι βέβαιοι ότι η τιμή που έχουν εντοπίσει είναι η πιο συμφέρουσα.

Να οριοθετήσουν τις ανάγκες τους και να προγραμματίσουν με λίστα τις αγορές που πρόκειται να κάνουν, οι οποίες θα συμβαδίζουν με τον προσωπικό ή οικογενειακό τους προϋπολογισμό, αποφεύγοντας αλόγιστες δαπάνες.

Να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες και τους όρους της συναλλαγής τους όταν αγοράζουν προϊόντα με δόσεις. Ιδίως για αγορές με πιστωτική κάρτα, να είναι πάντα ενημερωμένοι για τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης αγοράς.

Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν την αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς (όχι το ποσοστό έκπτωσης).

Στις προσφορές συχνά αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές, γι’ αυτό εάν μετανιώσετε, δεν έχετε τη δυνατότητα αλλαγής. Να ζητάτε πάντα την απόδειξη για τα προϊόντα που έχετε αγοράσει.

Σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό και θελήσετε να το επιστρέψετε ή να το αλλάξετε, η επίδειξη της απόδειξης είναι απαραίτητη.