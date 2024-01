Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε Ακαϊντίν πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ο Τούρκος διεθνής είναι και με τη βούλα παίχτης του Παναθηναϊκού. Για πόσο καιρό υπέγραψε.

Και με τη... βούλα παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Σαμέτ Ακαϊντίν, καθώς η «πράσινη» ΠΑΕ γνωστοποίησε σήμερα (14/1) την απόκτηση του Τούρκου κεντρικού αμυντικού με τη μορφή του δανεισμού από τη Φενερμπαχτσέ έως το καλοκαίρι. Ο 29χρονος άσος αποτελεί τη δεύτερη προσθήκη στο ρόστερ του «τριφυλλιού» στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο μετά από αυτή του Δημήτρη Λημνιού.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Σαμέτ Ακαϊντίν με τη μορφή δανεισμού από τη Φενέρμπαχτσε. Η συμφωνία προβλέπει το δανεισμό του έως το καλοκαίρι του 2024.

Ο 29χρονος Τούρκος κεντρικός αμυντικός γεννήθηκε στην Τραπεζούντα στις 13 Μαρτίου 1994. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του στις ακαδημίες της Τραμπζονσπόρ και της Ιντμανοκάτζι, έως ότου το 2012 αρχίσει επαγγελματική καριέρα στην Μπολούσπορ. Συνέχισε στην Αρσίνσπορ, ακολούθως για τέσσερα χρόνια στη Σαντσάκτεπε και έναν στη Σανλιούρφασπορ. Στα 25 του πήρε μεταγραφή στην Κετσιορένγκιουτσου. Τον Ιανουάριο του 2021 τον απέκτησε η Αδάνα Ντεμίρσπορ, με την οποία κέρδισε την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία της Τουρκίας. Μετά από δύο σπουδαίες σεζόν στην Ντεμίρσπορ, τον ενέταξε στο δυναμικό της τον Ιανουάριο του 2023 η Φενέρμπαχτσε κι αμέσως έγινε βασικός στέλεχος της ομάδας, αγωνιζόμενος και στη νοκ άουτ φάση του Europa League. Την περσινή σεζόν πανηγύρισε το Κύπελλο Τουρκίας.

Ο Ακαϊντίν είναι εν ενεργεία διεθνής με την εθνική Τουρκίας και γίνεται ο πρώτος Τούρκος ποδοσφαιριστής που θα φορέσει τη φανέλα με το τριφύλλι.

Καλωσορίζουμε τον Σαμέτ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».

