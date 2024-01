Life

“Σώσε με” στο Netflix – Ανδρακάκος: Οι δουλειές μας μπορούν να “ταξιδέψουν” έξω

Ο σκηνοθέτης της σειράς του ΑΝΤ1+ μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο του ΑΝΤ1 λίγο πριν από την προβολή του «Σώσε με» στο Netflix.

«Δεν υπάρχει μυστικό, είναι μόνο η σκληρή δουλειά και ότι, πήραμε το πρότζεκτ και το αναπτύξαμε με απόλυτη ελευθερία, είχαμε τον χρόνο και τα χρήματα», είπε ο Πιέρρος Ανδρακάκος στο μεσημβρινό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νικόλα Βαφειάδη, απαντώντας στο ερώτημα «ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας.

Αποδίδοντας τα εύσημα στον ΑΝΤ1+ για τον «χώρο» που έδωσε στη σειρά να αναπτυχθεί και μία μέρα πριν το «Σώσε με» προβληθεί στο Netflix, ο σκηνοθέτης είπε πως, πλέον «κάνουμε πράγματα που μπορούν να ταξιδέψουν έξω».

Ερωτηθείς για το πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσει κανείς αστυνομικές σειρές στην Ελλάδα, απάντησε πως δεν είναι, αφού «η Ελλάδα είναι κυρίως για καλοκαιρινούς έρωτες, γι’ αυτό κι εμείς ταξιδέψαμε στη βόρεια Ελλάδα και κάναμε τη σειρά άνοιξη- καλοκαίρι. Είναι δύσκολο να κάνεις αστυνομική σειρά, γιατί η Ελλάδα σε προδιαθέτει για έρωτες», κατέληξε.

