Τεχνολογία - Επιστήμη

“Brave New Greece” - Τουρισμός: Τα μεγάλα στοιχήματα στην πορεία προς το Net Zero

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα ανεπανάληπτο φουτουριστικό ταξίδι, μια εκπομπή για το μέλλον.... σήμερα! Μια εμπειρία μέσω του ΑΝΤ1 που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

-

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 «BRAVE NEW GREECE» με ξεναγό τη CEO της αθηΝΕΑς, Μαριάννα Σκυλακάκη, έρχεται σε νέο ραντεβού κάθε Παρασκευή στις 00:00 στον ΑΝΤ1, για να μας υπενθυμίσει πως το μέλλον δεν είναι εκεί μόνο για να μας προβληματίζει. Είναι εκεί για να μας προκαλεί ενθουσιασμό και να μας κάνει να ονειρευόμαστε νέα όρια για το τι είναι εφικτό. Για το πώς θα κάνουμε τις ζωές μας καλύτερες. Αρκεί να το κατανοήσουμε καλύτερα. Αρκεί να δούμε πώς θα προκύψει, μέσα από τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις της Ελλάδας του σήμερα. Το «BRAVE NEW GREECE» δίνει βήμα σε κορυφαίους ειδικούς, επιστήμονες, thought-leaders και innovators, οι οποίοι μιλούν για τις νέες τάσεις που θα διαμορφώσουν το αύριο.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 00:00

#BraveNewHospitality

Τα μεγάλα στοιχήματα του ελληνικού τουρισμού στην πορεία προς το Net Zero

Ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Πώς, όμως, θα παραμείνει βιώσιμος, ελαχιστοποιώντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμά του; Κατά πόσο η ελληνική φιλοξενία έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που δημιουργούν όχι μόνον οι τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και η εμφάνιση έκτακτων συνθηκών, όπως μία υγειονομική κρίση; Στα ερωτήματα αυτά αναζητεί απαντήσεις το νέο επεισόδιο του #BraveNewGreece με τίτλο #BraveNewHospitality, το οποίο περιγράφει τις μεγάλες τάσεις στη φιλοξενία.

Μήπως το υφιστάμενο τουριστικό μοντέλο είναι, ως ένα βαθμό, παρωχημένο; Κατά πόσο ο τουρισμός έχει οδηγήσει σε υπερκορεσμό των υποδομών, ιδιαίτερα σε δημοφιλείς προορισμούς; Γιατί το all-inclusive πολυτελείας βρίσκεται σε άνοδο και γιατί οι ταξιδιώτες επιζητούν «εμπειρίες», στρεφόμενοι στην επιλογή βιώσιμων καταλυμάτων; Τι σημαίνει να είναι βιώσιμη μια μονάδα και πώς μετράται το αποτύπωμα άνθρακα ενός ξενοδοχείου;

Η εκπομπή ταξιδεύει στη Χαλκιδική, όπου βρίσκεται το Sani Resort του ξενοδοχειακού Ομίλου Sani/Ikos, το μόνο που έχει βραβευτεί ως το Κορυφαίο Περιβαλλοντικό Ξενοδοχειακό Συγκρότημα παγκοσμίως για τέσσερις συνεχόμενες χρονιές στον καταξιωμένο θεσμό των World Travel Awards. Ο Όμιλος - μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις - αναπτύσσει εδώ και χρόνια σημαντική δράση στον τομέα της αειφορίας, έχοντας βελτιώσει τη θετική του επίδραση στο περιβάλλον, τα οικοσυστήματα και τις κοινότητες γύρω από τα ξενοδοχεία του, ενώ έχει θέσει στόχο για μηδενική κατανάλωση άνθρακα (net zero) έως το 2030 – πολύ νωρίτερα από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό ορίζοντα (2050). Γιατί το μέλλον της φιλοξενίας δεν σχετίζεται μόνο με το υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και με τον αντίκτυπο που έχει σε μια ευρύτερη αλυσίδα αξίας.

Στην κάμερα της εκπομπής μιλούν οι: Jeffrey D. Sachs (Πρόεδρος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών - Οικονομολόγος & Καθηγητής στη Σχολή Διεθνών και Δημοσίων Υποθέσεων, Πανεπιστήμιο Columbia), Αλέξανδρος Βασιλικός (Πρόεδρος, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος & HOTREC), Θωμάς Δοξιάδης (Αρχιτέκτονας & Ιδρυτής, doxiadis+), Ελένη Ανδρεάδη (Διευθύντρια Αειφορίας & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Όμιλος Sani/Ikos), Δημήτρης Γκουτζαμάνης (Sustainability Facilities Manager, Όμιλος Sani/Ikos), Γιάννης Γιώβος (Θαλάσσιος Βιολόγος, Γενικός Διευθυντής, iSea), Ελένη Καραγιάννη (ESG Engineer, Όμιλος Sani/Ikos), Ηλίας Σιντούδης (Executive Chef, Ikos Oceania).

«BRAVE NEW GREECE» με τη Μαριάννα Σκυλακάκη, Παρασκευή 19 Ιανουαρίου στις 00:00 στον ΑΝΤ1.

Μείνετε συντονισμένοι γιατί το μέλλον προδιαγράφεται συναρπαστικό!

#BraveNewGreece

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παρουσίαση / Σενάριο: Μαριάννα Σκυλακάκη

Σκηνοθεσία : Πάνος Θ. Μελίδης

: Πάνος Θ. Μελίδης Αρχισυνταξία : Δημήτρης Δελεβέγκος

: Δημήτρης Δελεβέγκος Διεύθυνση Φωτογραφίας : Δημήτρης Ζωγραφάκης

: Δημήτρης Ζωγραφάκης Εκτέλεση Παραγωγής : Πέτρος Αδαμαντίδης

: Πέτρος Αδαμαντίδης Παραγωγή: αθηΝΕΑ x ελc productions