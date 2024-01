Καιρός

Καιρός: Κρύο, τοπικές βροχές και χιόνια τη Δευτέρα

Σε ποιες περιοχές αναμένονται τα φαινόμενα και πού θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Αναλυτική πρόγνωση για όλη την επικράτεια.

Αίθριος θα είναι τη Δευτέρα ο καιρός. Στα δυτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο και την ανατολική Στερεά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το βράδυ στα δυτικά και τα νότια και από τη νύχτα στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, βαθμιαία θα ενισχυθούν σε 4 με 6 και από το βράδυ στα νότια πελάγη και το Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από -04 (μείον 4) έως 12 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -01 (μείον 1) έως 16 και στη νησιωτική χώρα από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Πιθανότητα πρόσκαιρης καταιγίδας το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 που βαθμιαία θα γίνουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και από το βράδυ στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -02 (μείον 2) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις αρχικά αυξημένες στα δυτικά και γρήγορα και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές από το απόγευμα κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Λίγα χιόνια στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -04 (μείον 4) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές. Από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νότια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 που γρήγορα θα ενισχυθούν σε 4 με 6 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται τοπικές νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα νότια από το απόγευμα πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Εξασθένηση των φαινομένων τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ, που γρήγορα θα γίνουν νοτιοδυτικοί και θα ενισχυθούν σε 5 με 6, από το απόγευμα τοπικά 7 και από το βράδυ στα νότια έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 01 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές οι οποίες από το μεσημέρι θα ενταθούν. Από το βράδυ θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 που γρήγορα θα γίνουν νοτιοδυτικοί 5 με 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν και το βράδυ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα ενισχυθούν σε 5 με 7 και αργά το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στα δυτικά και γρήγορα και στις υπόλοιπες περιοχές. Από το απόγευμα θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Λίγα χιόνια στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί -01 (μείον ένα) έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Για την Τρίτη στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα Δωδεκάνησα πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονα τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα στα δυτικά και στα κεντρικά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα νότια πελάγη 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ. Στα βόρεια από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα κυμανθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά από 00 (μηδέν) έως 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 04 έως 17 και στη νησιωτική χώρα από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

