Τεχνολογία - Επιστήμη

Κακοκαιρία: Πού σημειώθηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Βουτιά» έκανε ο υδράργυρος πριν από την άνοδο που αναμένεται από τη Δευτέρα. Πού έδειξε -12 το θερμόμετρο.

-

Αρνητικές ήταν το πρωί της Κυριακής οι θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως καταγράφηκαν από το Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στο Οχυρό Νευροκοπίου, όπου ο υδράργυρος έφτασε στους -10,7 βαθμούς, με τη Βλάστη Κοζάνη να έρχεται δεύτερη με -10,5 και το Νευροκόπι να ακολουθεί με -10,3.

Σε σταθμούς του δικτύου που λειτουργούν σε χιονοδρομικά κέντρα και ορεινά καταφύγια (δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα) καταγράφηκαν ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες, με την απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία των σταθμών του δικτύου να καταγράφεται στο Σέσι Παρνασσού με -12,9 °C.

Η θερμοκρασία αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά έως και το τέλος της εβδομάδας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόφυλα ζευγάρια - Μητσοτάκης: Δεν θέλω να διχάσω, αλλά...

“Brave New Greece”: Τα μεγάλα στοιχήματα του ελληνικού τουρισμού στην πορεία προς το Net Zero

Δολοφονία - Νέος Κόσμος: "Γάζωσαν" τον 44χρονο με καλάσνικοφ (βίντεο ντοκουμέντο)