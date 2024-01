Αθλητικά

Άρης - Παναιτωλικός: Πέρασε από το Αγρίνιο με “4άρα”

Επιβλητική νίκη του Άρη επί του Παναιτωλικού, στο Αγρίνιο. Τα γκολ και οι φάσεις του αγώνα.

Πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή του εμφάνιση, ο Άρης πέρασε επιβλητικά από το Αγρίνιο κερδίζοντας με 4-0 τον Παναιτωλικό, σε αναμέτρηση για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Νέβεν Τζούρασεκ (19'), Σάπι Σουλεϊμάνοφ (78'), Κίκε Σαβέριο (90') και Ιβάν Ζαμόρα (90'+6') τα γκολ για την ομάδα του Άκη Μάντζιου που ήταν εξαιρετική πάρα τις πολλές αλλαγές. Απογοήτευσε αυτή του Γιάννη Πετράκη που είχε μεγαλύτερο κίνητρο για τη νίκη, αλλά ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο δεν... εμφανίστηκε στο γήπεδο.

Οι γηπεδούχοι, πάντως, μπήκαν πιο ορεξάτα στα πρώτα λεπτά, κερδίζοντας στημένες μπάλες γύρω από την περιοχή του Λευτέρη Χουτεσιώτη, με το σουτ του Ηλία Χατζηθεοδωρίδη (5') να περνάει πάνω από τα δοκάρια.

Όσο περνούσε ο χρόνος, οι Θεσσαλονικείς κέρδιζαν μέτρα στο γήπεδο. Κι αν η προσπάθεια του Λίντσεϊ Ρόουζ (15') κόντραρε στο σώμα του Μπρούνο Ντουάρτε, σε αυτό του Τζούρασεκ δεν υπήρξε εμπόδιο.

Το σουτ του Κροάτη μέσου από το ύψος της μεγάλης περιοχής βρήκε πρώτα στο δεξί δοκάρι της εστίας του Στέφανου Καπίνο για να καταλήξει στα δίχτυα, για το 0-1 στο 19'.

Οι φιλοξενούμενοι θέλησαν να εκμεταλλευτούν το momentum, με τους Τζόναθαν Μενέντες και Γιάννη Φετφατζίδη να σπαταλούν διπλή ευκαιρία στο 24' - ο Καπίνο απέκρουσε το σουτ του πρώτου κι ο δεύτερος αστόχησε από το σημείο του πέναλτι.

Στην αντεπίθεση, ο Χουτεσιώτης έδιωξε σε κόρνερ τη σέντρα-σουτ του Λεβάν Σενγκέλια, με την μπάλα να κοντράρει και στον Φατόρε. Τα «καναρίνια» συνέχισαν την πίεση, με ένα ακόμη καλό, μα άστοχο σουτ του Χατζηθεοδωρίδη στο ημίωρο ενώ έχασαν τη σπουδαιότερη ευκαιρία τους στο φινάλε του πρώτου μέρους: ο Σενγκέλια έκανε δυνατό, διαγώνιο σουτ, με τον Ρόουζ να κάνει την προβολή και την μπάλα να περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Χουτεσιώτη.

Ο Παναιτωλικός προσπάθησε να πιέσει περισσότερο στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με τον Μάντζιο να... απαντά με συνεχείς αλλαγές θέλοντας να φρεσκάρει την ομάδα του.

Μια εξ αυτών, ο Σουλεϊμάνοφ, άγγιξε το δεύτερο γκολ στο 65', αλλά ο Καπίνο αντέδρασε εξαιρετικά στο τετ α τετ με τον Ρώσο. Το ίδιο έκανε ο πρώην τερματοφύλακας Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην προσπάθεια του Σαβέριο στο 73', έπειτα από υπέροχη πάσα του Βλάντιμιρ Νταρίντα - σαφώς πιο κλασική ευκαιρία για τον Άρη.

Κι εκεί που ο Πετράκης με τις αλλαγές του επιχείρησε να παίξει... φουλ επίθεση, ήρθε το 0-2. Έπειτα από ωραία συνεργασία των φιλοξενούμενων από τα δεξιά, ο Σουλεϊμάνοφ αυτή τη φορά δε λάθεψε, κλειδώνοντας ουσιαστικά τη νίκη για τον Άρη.

Ο Μάντζιος, μάλιστα, βρήκε την ευκαιρία να περάσει στο ματς και τον Μάνου Γκαρθία, στην επανεμφάνιση του Ισπανού μέσου έπειτα από σχεδόν ένα χρόνο.

Στις καθυστερήσεις, ο Σενγκέλια σημάδεψε το δοκάρι από κοντά αποτυγχάνοντας να μειώσει, κάτι που δεν έκανε ο Σαβέριο στο 90', διαμορφώνοντας το 0-3 - γκολ που θύμισε αυτό της περασμένης εβδομάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Τέλος; Όχι... Το κερασάκι στην τούρτα για τον Άρη έβαλε στην τελευταία φάση του αγώνα ο Ζαμόρα, έπειτα από πάσα του Σουλεϊμάνοφ, για το τελικό 0-4.

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τους «κιτρινόμαυρους» που εδραιώνονται στην πέμπτη θέση και θα προετοιμαστούν με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία για τον επαναληπτικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στην ΑΕΚ την Τετάρτη (17/1, 19:00 - «Κλεάνθης Βικελίδης»).

Δεύτερη σερί ήττα, από την άλλη, για τον Παναιτωλικό που παραμένει χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα.

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: Μπρούνο Ντουάρτε, Ζοάο Πέδρο, Μαλής - Ντουκουρέ.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΌΣ (Γιάννης Πετράκης): Καπίνο, Μαλής, Μπρούνο Ντουάρτε, Μλάντεν, Τορεχόν, Λιάβας (70' Μαυρίας), Πέρες (77' Τσιγγάρας), Χατζηθεοδωρίδης (70' Σέρχιο Ντίαζ), Φρεντερίκο Ντουάρτε (63' Χουάνπι), Καρέλης (63' Ζοάο Πέδρο), Σενγκέλια.

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Χουτεσιώτης, Μπράμπετς, Ρόουζ, Φεράρι, Ντουκουρέ (56' Μοντόγια), Φατόρε, Τζούρασεκ (56' Σουλεϊμάνοφ), Φετφατζίδης (46' Νταρίντα), Παναγίδης (67' Σαβέριο), Μενέντες (80' Μάνου Γκαρθία), Ζαμόρα.

*Με ενοχλήσεις στον ώμο αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο ο Μιχάλης Παναγίδης.

