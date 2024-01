Κόσμος

Ισλανδία - Έκρηξη ηφαιστείου: η λάβα έφτασε σε σπίτια (βίντεο)

Σπίτια έπιασαν φωτιά και απειλούνται υποδομές στο χωριό Γκρίνταβικ από την έκρηξη ηφαιστείου στην Ισλανδία.

Η λάβα από την ηφαιστειακή έκρηξη, που βρίσκεται σε εξέλιξη στη νοτιοδυτική Ισλανδία, έφθασε σήμερα στο λιμάνι Γκρίνταβικ, όπου δύο σπίτια έπιασαν φωτιά, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από τη δημόσια τηλεόραση.

Οι μερικές δεκάδες κάτοικοι, οι οποίοι είχαν επιστρέψει στα τέλη Δεκεμβρίου στο Γκρίνταβικ, απ' όπου είχαν απομακρυνθεί το Νοέμβριο επειδή υπήρχαν φόβοι για έκρηξη του ηφαιστείου, απομακρύνθηκαν πάλι επειγόντως στη διάρκεια της περασμένης νύκτας, μερικές ώρες αφότου άρχισε η έκρηξη.

«Δεν κινδυνεύουν ζωές, αν και υποδομές μπορεί να απειλούνται», έγραψε στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος της Ισλανδίας Γκούντνι Γιοχάνεσον, προσθέτοντας ότι οι πτήσεις των αεροπλάνων δεν έχουν διακοπεί.

First damaged building in Grindavik. It looks like the windows "blowing" out....??



The greenhouse is still standing.



Video via: @mondoterremoti #Grindavik #Iceland pic.twitter.com/XN8QAAOrJt

