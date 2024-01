Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης - Βόλος: νίκη στο... 90 για τους Αρκάδες

Από μηχανής θεός ο Μιριτέλο, που έδωσε με το γκολ του τους τρεις βαθμούς στον Αστέρα Τρίπολης.

Με γκολ του Μιριτέλο στο 90ό λεπτό ο Αστέρας Τρίπολης πήρε μια in extremis νίκη με 1-0 επί του Βόλου στο «Θ. Κολοκοτρώνης» ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Βόλο, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής.

Οι Αρκάδες πήραν τους τρεις βαθμούς για να φτάσουν στους 26 χωρίς πάντως να είναι να είναι καλύτεροι από τους Θεσσαλούς και μπήκαν στην εξάδα προσπερνώντας τον Ατρόμητο, την ώρα που οι Θεσσαλοί παραμένουν στη «ζώνη του λυκόφωτος» με μόλις 14 βαθμούς (12η θέση).

Το πρώτο ημίχρονο χαρακτηρίστηκε από τον τραυματισμό του Νίκου Παπαδόπουλου στο ξεκίνημα του αγώνα, με τον έμπειρο τερματοφύλακα να δίνει βουρκωμένος τη θέση του στον Γραμματικάκη, καθώς ο τραυματισμός του στο γόνατο φάνηκε σοβαρός.

Κατά τα λοιπά ο αγώνας κινήθηκε στη μετριότητα, με τον Αστέρα να είναι κακός και τους Θεσσαλούς να ξεφουσκώνουν γρήγορα μετά τον ενθουσιασμό των πρώτων λεπτών.

Η πρώτη αξιοπρόσεκτη φάση σημειώθηκε στο 50΄, με τον Γκλάβτσιτς να σεντράρει και τον Χουχούμη να διώχνει την ύστατη στιγμή, ενώ στο 63΄ ήταν η σειρά των Αρκάδων να απειλήσουν, όταν σε γύρισμα του Καλτσά κι ενώ ο Κρέσπι ήταν έτοιμος να εκτελέσει κόπηκε από τον Μύγα.

Η μεγάλη ευκαιρία του αγώνα, πάντως, ανήκε στους φιλοξενούμενους, ήταν διπλή και σημειώθηκε στο 73ο λεπτό, με τον Σιέλη μόνο του μπροστά στην εστία να στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και τον Ασλανίδη στη συνέχεια να την ξαναστέλνει στο ίδιο σημείο με κεφαλιά!

Κι ενώ ο αγώνας όδευε σε μια «ολόλευκη» ισοπαλία, στην τελευταία φάση του 90λεπτου η σέντρα ακριβείας του Καλτσά έφερε το ξεπέταγμα του Μιριτέλο στην πλάτη της άμυνας και το 1-0 με καρφωτή κεφαλιά του Αργεντινού επιθετικού, με το γκολ να κατακυρώνεται ύστερα από 3 λεπτά καθώς εξετάστηκε από το VAR.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Πέτρος Τσαγκαράκης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Καστάνο, Γιαμπλόνσκι - Γκαρσία

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος (13΄ Γραματικάκης), Καρμόνα (85΄ Μπαρτόλο), Καστάνιο, Τζουκάνοβιτς, Χουχούμης, Μουνάφο, Γκος (71΄ Γιαμπλόνσκι), Καλτσάς, Ζουγλής (71΄ Μάντζης), Κρέσπι, Μιριτέλο.

ΒΟΛΟΣ (Άνχελ Λόπεθ): Κόστιτς, Ασλανίδης, Λούνα, Σιέλης, Μύγας, Μπαριέντος (90΄+4 Καραγιάννης), Γκλάβτσιτς (90΄+4 Μπερτόλιο), Ντέλετιτς, Κόμπα (66΄ Τσοκάνης), Γκαρσία (79΄ Ράσιτς), Μωραΐτης.

