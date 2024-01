Life

Ο “Έρωτας φυγάς” κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Ο ΑΝΤ1 υποδέχεται στο πρόγραμμά του τα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς εποχής, με την πλούσια πλοκή και το εξαιρετικό cast.

Ο ΑΝΤ1 υποδέχεται, με ιδιαίτερη χαρά, τον «Έρωτα Φυγά» και εντάσσει στο πρόγραμμά του τα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς εποχής, αποκτώντας, ταυτόχρονα, τα δικαιώματα προβολής του Α’ και του Β’ κύκλου.

Με πλούσια πλοκή, εξαιρετικό cast και σημαντικούς συντελεστές, ο «Έρωτας Φυγάς» κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου στις 21:00, για να συνεχίσει την επιτυχημένη του πορεία και να καθηλώσει τους τηλεθεατές.

Ο μεγαλύτερος έρωτας θα γράφεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στον ΑΝΤ1, με νέα επεισόδια, δυνατά πάθη, σκληρές συγκρούσεις και δραματικές ανατροπές.

Ο Β’ ΚΥΚΛΟΣ - Το Κιάρι μπαίνει σε νέα εποχή

Ένας μεγάλος έρωτας μπορεί να γίνει θυσία, να πολεμήσει εχθρούς, αλλά δεν μπορεί να τελειώσει. Η αγάπη ποτέ δεν το βάζει στα πόδια. Ακόμα κι αν πρέπει να σκοτώσει ή να σκοτωθεί.

Η Αλεξάνδρα (Ντάνη Γιαννακοπούλου) με τον Μάρκο (Σταύρος Σβήγκος) είναι επιτέλους ελεύθεροι και μαζί. Μετακομίζουν σε δικό τους σπίτι και, μέσα από αυτή τη νέα συνθήκη, γνωρίζονται ξανά από την αρχή. Βέβαια, τα όνειρα δεν βγαίνουν ποτέ όπως τα έχει φανταστεί κανείς. Η «παράνομη», για την εποχή, συγκατοίκησή τους συνοδεύεται από την κοινωνική κατακραυγή και οι συχνές επισκέψεις της Αλεξάνδρας στο Κιάρι για να βλέπει την κόρη της μαζί με την αλλαγή της απέναντι στον Ιάσωνα (Αντώνης Καρυστινός), που της έδωσε την ελευθερία της, προκαλούν τη ζήλια και τα ξεσπάσματα του Μάρκου.

Ο Ιάσωνας, μόνος πια, προσπαθεί να πατήσει στα πόδια του, διαλυμένος όχι μόνο από τον χωρισμό του με την Αλεξάνδρα, αλλά και από την οικονομική του καταστροφή. Το Κιάρι κινδυνεύει να χαθεί… κι εκείνος αγωνίζεται να το σώσει, αλλά και να κρατήσει ζωντανή μια μικρή ελπίδα ότι κάποια μέρα η Αλεξάνδρα ίσως επιστρέψει κοντά του…

H Μαριέττα (Πέμη Ζούνη), κρυμμένη ακόμα από τον κόσμο, αντιμετωπίζει τους νέους της εχθρούς, κρύβοντας τα πάντα από τον Στέφανο (Σταυρός Ζαλμάς) για να τον προστατέψει. Όμως οι κίνδυνοι φαίνεται να είναι σαν την Λερναία Ύδρα.

Ο Στέφανος έχει έναν και μόνο στόχο, να βρει αυτόν που προσπάθησε να σκοτώσει την Μαριέττα, προκειμένου να εξοντώσει τον κίνδυνο, και να μπορέσουν να ζήσουν μαζί το υπόλοιπο της ζωής τους. Μόνο που η άρνηση της Μαριέττας να αποκαλύψει τον δολοφόνο της, τον αποπροσανατολίζει και τον οδηγεί στα πιο επικίνδυνα νερά…

Μέχρι που όλοι βρίσκονται στο στόχαστρο ενός αόρατου εχθρού.

Κανείς δεν φαντάζεται ότι ο νέος αντίπαλος είναι ισχυρός πέρα από κάθε λογική.

Ο κύκλος της βίας φαίνεται να μην τελειώνει ποτέ. Κρυμμένα μυστικά που έρχονται στο φως, κάνουν τους θύτες θύματα. Τα πάντα έρχονται στην επιφάνεια, αλλάζοντας δραματικά τις ζωές τους. Παλιοί και νέοι έρωτες σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Μόνος επιζών, ένας «Έρωτας φυγάς» που ποτέ δεν σταματάει μέχρι να βρει τον προορισμό του. Θα τα καταφέρει;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Παναγιώτης Πορτοκαλάκης

Πρωταγωνιστούν: Πέμυ Ζούνη, Σταύρος Ζαλμάς, Αντώνης Καρυστινός, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γεράσιμος Γεννατάς, Μαρία Κωνσταντάκη, Κώστας Καζανάς, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Αρετή Πασχάλη, Αντώνης Φραγκάκης, Άννα Αδριανού, Γιάννα Ζιάννη, Λίλη Τσεσματζόγλου, Γιώργος Σπάνιας, Χρύσα Κλούβα, Δένια Μιμερίνη, Ελευθερία Πάλλα, Μαρία Καβουκίδου, Γιολάντα Καλογεροπούλου κ.ά.

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

H σειρά βασίζεται στο format «BITTER LANDS (BIR ZAMANLAR CUKUROVA)» ένα πρωτότυπο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την TIMS & B Productions, σε παραγωγή των Τimur Savci και Burak Sagyasar, σε σενάριο του YILDIZ TUNC.

