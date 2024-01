Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: “Γέφυρα ζωής” από την ΕΛΑΣ για βρέφος

Σωτήτρια η επέμβαση των αστυνομικών για να διακομιστεί άμεσα το μωρό σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

«Γέφυρα Ζωής» στήθηκε τις απογευματινές ώρες της Κυριακής (14/1) στη Θεσσαλονίκη, ώστε να μεταφερθεί εσπευσμένα βρέφος στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Συγκεκριμένα, λίγο μετά της 17:00, αστυνομικές δυνάμεις “άνοιξαν” δρόμο σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που ερχόταν από το Κιλκίς και μετέφερε ένα αγοράκι εσπευσμένα, στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”.

Δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. παρέλαβαν το ασθενοφόρο από τον Κόμβο Λαχαναγοράς, στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης και από εκεί, το οδήγησαν στο νοσοκομείο με ασφάλεια και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδάκι είναι ηλικίας 1,5 έτους.

