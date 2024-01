Υγεία - Περιβάλλον

Γερμανία: τέλος στην χρηματοδότηση ομοιοπαθητικών φαρμάκων

Για ποιον λόγο πρανήγγειλε τη διακοπή χρηματοδότησης ομοιοπαθητικών θεραπειών από τα ασφαλιστικά ταμεία ο Γερμανός Υπουργός Υγείας.

Την πρόθεσή του να σταματήσει την χρηματοδότηση ομοιοπαθητικών θεραπειών από τα ασφαλιστικά ταμεία ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας, Καρλ Λάουτερμπαχ, τονίζοντας ότι δεν βλέπει κανένα νόημα στην συγκεκριμένη παροχή.

«Η βάση της πολιτικής πρέπει να είναι τα επιστημονικά στοιχεία», δήλωσε ο κ. Λάουτερμπαχ, καθηγητής Επιδημιολογίας ο ίδιος και σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» σημείωσε ότι «η ομοιοπαθητική δεν έχει νόημα ως παροχή των ασφαλιστικών ταμείων» και ότι οι συγκεκριμένες θεραπείες δεν έχει αποδειχθεί ότι έχουν κάποιο αποτέλεσμα το οποίο να υπερβαίνει το αποτέλεσμα των «εικονικών» φαρμάκων (placebo).

Σε επιστολή του προς άλλα υπουργεία, ο υπουργός Υγείας τονίζει μεταξύ άλλων ότι «υπηρεσίες οι οποίες δεν έχουν ιατρικά αποδεδειγμένο αποτέλεσμα δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται από τις εισφορές των ασφαλισμένων» και ενημερώνει για την πρόθεσή του να διαγράψει τα συγκεκριμένα σκευάσματα από τους καταλόγους των ταμείων «προκειμένου να αποφύγουμε περιττές δαπάνες».

Από την πλευρά των Ομοιοπαθητικών Ιατρών, η πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσής τους, Μιχαέλα Γκάιγκερ, δήλωσε στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD ότι η απόφαση θα αποτελέσει «μεγάλο πλήγμα και μεγάλη απώλεια», σημειώνοντας ότι «είναι σημαντικό να διατίθεται ευρύ φάσμα θεραπειών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη προκειμένου να αποδίδεται δικαιοσύνη σε όλους τους ασθενείς».

Σύμφωνα πάντως με υπολογισμό του περιοδικού Der Spiegel, από αυτή την περικοπή θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αν και ο κ. Λάουτερμπαχ έχει μιλήσει για ποσό ύψους 20-50 εκατομμυρίων. «Δεν πρόκειται για τα χρήματα, αλλά είναι ζήτημα αρχής. Σύμφωνα με την επιστημονική γνώση, η ομοιοπαθητική δεν έχει κανένα ιατρικό όφελος και η βάση για το τι καλύπτεται πρέπει να είναι η επιστημονική άποψη - όλα τα άλλα δεν γίνεται να πληρώνονται από τα ταμεία», διευκρίνισε ο υπουργός.

