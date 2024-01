Αθλητικά

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: μοιράστηκαν βαθμούς στο ντέρμπι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Κονταροχτυπήθηκαν" και τελικά ήρθαν ισόπαλοι ΑΕΚ και Παναθηναϊκός μετά από έναν αγώνα πλούσιο σε φάσεις και γκολ.

-

Στο καλύτερο παιχνίδι της εφετινής Super League, η ΑΕΚ κι ο Παναθηναϊκός έμειναν στο ισόπαλο 2-2 στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής μετά από μία απίστευτη μάχη στην OPAP Arena, που «σφραγίστηκε» στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με το εύστοχο πέναλτι του Λιβάι Γκαρσία. Ο ίδιος παίκτης είχε δώσει προβάδισμα στο 24’ για την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό να «γυρίζει» το ματς με τα τέρματα των δύο κεντρικών αμυντικών του, του Τιν Γεντβάι στο 31’ και του Αράο στ 66’. Απέκτησαν «συγκάτοικο» πλέον οι «πράσινοι» στην κορυφή, μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του ΠΑΣ Γιάννινα, στο -2 παρέμεινε η ΑΕΚ.

Στο 15’ στην πρώτη καλή στιγμή του αγώνα, οι παίκτες του Παναθηναϊκού έφτασαν σε θέση βολής με τον Βέρμπιτς, όμως το τελείωμά του μέσα απ’ την περιοχή μπλοκαρίστηκε από τον Βίντα.

Επτά λεπτά αργότερα από πίεση ψηλά, οι «πράσινοι» έκλεψαν την μπάλα και είχαν μία τελική με σουτ του Μπερνάρ με το αριστερό, το οποίο πέρασε λίγο άουτ απ’ το αριστερό δοκάρι του Στάνκοβιτς.

Στο 24’ η ΑΕΚ πήρε «κεφάλι» στο σκορ. Από βαθιά μπαλιά του Σιμάνσκι στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού, ο Λιβάι Γκαρσία έφυγε στο χώρο και με ένα εξαιρετικό τελείωμα έκανε το 1-0 για τους «κιτρινόμαυρους».

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να απαντήσει αμέσως, μετά την πίεση του Μαντσίνι ψηλά και το λάθος του Ρότα, όμως το τελείωμα του Αργεντινού από πολύ πλάγια θέση έφυγε άουτ.

Στο 31’ ο Παναθηναϊκός έφερε το ματς στα ίσα. Από φάση διαρκείας στην άμυνα της ΑΕΚ και τελικό αποδέκτη της μπάλας τον Χουάνκαρ, ο Ισπανός μπακ έβγαλε μία εξαιρετική σέντρα προς τον Γεντβάι που ισοφάρισε σε 1-1 με καρφωτή κεφαλιά.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να δημιουργεί φάσεις και στο 38’ από κόρνερ του Μαντσίνι, ο Βέρμπιτς έπιασε κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο 41’ από νέο γύρισμα του Μαντσίνι από τα δεξιά, ο Βέρμπιτς βγήκε πρώτος την μπάλα, αλλά το τελείωμά του πέρασε άουτ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μία καλή ευκαιρία της ΑΕΚ από μακρινό σουτ του Σιμάνσκι στο 48’ που πέρασε λίγο άουτ απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 58ο λεπτό η ΑΕΚ βρήκε δίχτυα για δεύτερη φορά με τον Λιβάι Γκαρσία, αλλά το τέρμα της δεν μέτρησε καθώς είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ πάνω στον Μπερνάρ. Νωρίτερα, οι «πράσινοι» διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι του Σιντιμπέ πάνω στον Βέρμπιτς, το οποίο δεν ελέγχθηκε σε on field review.

Στο 63’ ο Παναθηναϊκός έχασε μοναδική ευκαιρία για να πάρει προβάδισμα, όταν από χαμηλό γύρισμα του Μαντσίνι, ο Ιωαννίδης ίσα που ακούμπησε την μπάλα, αλλά η προσπάθειά του πέρασε άουτ προ του Στάνκοβιτς.

Στο 66’ οι «πράσινοι» πήραν προβάδισμα στο σκορ με τον Αράο. Από εκτέλεση φάουλ του Μπερνάρ, ο Κώτσιρας πήρε κεφαλιά στο πίσω δοκάρι κι ο Αράο από κοντά με ψύχραιμη εκτέλεση έκανε το 1-2 για το Παναθηναϊκό.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να βγει μπροστά για να βρει γκολ ισοφάρισης και στο 74’ από χαμηλή σέντρα του Άμραμπατ, ο Λιβάι Γκαρσία πήρε την κεφαλιά, αλλά πέρασε λίγο άουτ.

Ο φορ της ΑΕΚ είχε άλλη μία καλή στιγμή στο 77’ όταν πλάσαρε πάνω από τα δοκάρια μετά το γύρισμα του Σιντιμπέ, ενώ στο 89’ από γύρισμα του Σιντιμπέ η μπάλα πέρασε παράλληλα, χωρίς να «μπει» στη φάση ο Λιβάι Γκαρσία.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο διαιτητής Αλ-Χακίμ με υπόδειξη του VAR Μπέμπεκ, έδωσε πέναλτι σε προσπάθεια του Λιβάι Γκαρσία, με την μπάλα να βρίσκει στο χέρι του Ζέκα. Ο Λιβάι Γκαρσία ανέλαβε την εκτέλεση και ισοφάρισε σε 2-2 για την ΑΕΚ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Στο 90’+8’ ο Μάνταλος βρήκε χώρο και σούταρε, με τον Λοντίγκιν να πέφτει εντυπωσιακά στη γωνία του και να αποκρούει και τον Βαγιαννίδη να προλαβαίνει ακολούθως το πλασέ του Πισάρο σε κενή εστία, στην τελευταία μεγάλη φάση του αγώνα.

Διαιτητής: Μοχάμεντ Αλ-Χακίμ (Σουηδία)

Κίτρινες: 30’ Γκατσίνοβιτς, 52’ Κάλενς, 65’ Σιμάνσκι - 17’ Μαντσίνι, 85’ Ιωαννίδης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς Σιντιμπέ, Βίντα, Κάλενς, Ρότα, Άμραμπατ (79’ Ελίασον), Σιμάνσκι (79’ Γιόνσον) Πινέδα (63’ Αραούχο), Γκατσίνοβιτς (63’ Μάνταλος), Τσούμπερ (79’ Πισάρο), Λιβάι Γκαρσία.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φατίχ Τερίμ): Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Αράο, Γεντβάι, Χουάνκαρ (78’ Μλαντένοβιτς), Κώτσιρας, Βιλένα, Μαντσίνι (75’ Αϊτόρ), Μπερνάρ (78’ Ζέκα), Βέρμπιτς (74’ Λημνιός), Ιωαννίδης (85’ Σπόραρ).

*Στις 19:24 ακριβώς η ΑΕΚ δημοσιοποίησε την επετειακή φανέλα της για τα 100 χρόνια του συλλόγου (1924-2024), η οποία είναι εμπνευσμένη από ένα σχέδιο εμφάνισης της ομάδας της δεκαετίας του ’30.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία – Νέος Κόσμος: Ποιος ήταν ο 44χρονος μαφιόζος

Ημέρα Διασώστη: ο ΕΕΣ στο πλευρό των πολιτών (εικόνες)

Αιγιαλός - TikTok: Η παραλία, ο Χατζηδάκης και η... θεία η Λία (βίντεο)