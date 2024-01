Κόσμος

Χαμάς: Πολλοί όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκαν εξαιτίας του Ισραήλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Χαμάς επιρίπτει ευθύνες στο Ισραήλ για την πιθανότητα πολλοί όμηροι στη Γάζα να έχουν πεθάνει.

-

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ανέφερε την Κυριακή ότι «πολλοί» από τους ομήρους «πιθανότατα σκοτώθηκαν πρόσφατα», μεταθέτοντας στο Ισραήλ την «πλήρη ευθύνη» για την μοίρα αυτή των ομήρων που βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η μοίρα πολλών ομήρων παραμένει άγνωστη τις τελευταίες εβδομάδες και άλλοι έχουν μεταφερθεί μέσα σε σήραγγες....», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ-Κάσαμ, ο Αμπού Ομπέιντα.

Παράλληλα είπε ότι «πολλοί από αυτούς πιθανότατα σκοτώθηκαν πρόσφατα και οι άλλοι διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο», για τον οποίο «η ηγεσία του εχθρού και ο στρατός του φέρει την πλήρη ευθύνη».

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόφυλα ζευγάρια - Μαρινάκης: Δεν αντιδικώ με τον Σαμαρά, απλά είπα την αλήθεια (βίντεο)

Άνω Βούλα: Αυτοκίνητο έπεσε σε βενζινάδικο (βίντεο)

Καιρός: Βροχές και άνοδος θερμοκρασίας την Τρίτη