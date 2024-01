Αθλητικά

ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα: ισοπέδωσε τους Γιαννιώτες ο δικέφαλος του Βορρά

Ο ΠΑΟΚ, "ανέβασε στροφές" στο δεύτερο ημίχρονο και ισοπέδωσε τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 4-0 του ΠΑΣ Γιάννινα στην Τούμπα, σε αναμέτρηση για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα (29’), Σουαλιό Μεϊτέ (49’), Στέφανος Τζίμας (53’) και Ζόαν Σάστρε (66’) τα γκολ για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου που απειλήθηκε ελάχιστα από τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου.

Μετά από ένα νωθρό πρώτο τέταρτο, οι «ασπρόμαυροι» άρχισαν να γίνονται πιεστικοί. Είχαν μια διπλή ευκαιρία στο 20’, με τον Μπόρις Κλέιμαν να αποκρούει το σουτ του Μαγκομέντ Οζντόεφ και τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να αστοχεί στο «ριμπάουντ».

Από μία ανάλογη φάση, με την μπάλα να μένει «ζωντανή» στην περιοχή του ΠΑΣ, ήρθε το 1-0 λίγο πριν το ημίωρο. Εκτέλεση φάουλ από τον Τόμας Μουργκ, πρώτη προσπάθεια του Κιρίλ Ντεσπόντοφ, οι αμυνόμενοι δεν απομάκρυναν με τον Μπάμπα να σκοράρει για τρίτο διαδοχικό ματς πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν εκ νέου στο 43’, με τον Κλέιμαν να διώχνει δύσκολα την επικίνδυνη σέντρα-σουτ του Ζόαν Σάστρε ενώ στο επόμενο λεπτό ο «Αγιαξ της Ηπείρου» είχε την καλύτερη στιγμή του.

Η ατομική ενέργεια του Ζαν-Μπατίστ Λεό κατέληξε σε δικό του δυνατό σουτ, αλλά στην εξωτερική πλευρά των διχτύων του Ντομινίκ Κοτάρσκι. Παρά το 73,5%-26,5% στην κατοχή μπάλας, τις 11-1 τελικές προσπάθειες και το 7-0 στα κόρνερ, πάντως, το ματς παρέμενε ανοιχτό.

Το δεύτερο μέρος, αντίθετα, δεν επιδέχεται κριτικής. Από εκτέλεση φάουλ του Μουργκ – και πάλι – ο Μεϊτέ ήταν αυτός που με πλασέ έκανε το 2-0. Ακολούθησε η σέντρα του Σάστρε, με τον Τζίμα να προλαβαίνει τον Ροντρίγκο Εραμούσπε για το 3-0.

Και από ακόμη μία σέντρα του Ισπανού μπακ, η μπάλα κόντραρε στον Νταν Ριένστρα για το τελικό 4-0. Απλά, ο Μπράντον Τόμας έχασε την ευκαιρία για να μπει κι αυτός στον πίνακα των σκόρερ, με την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι στο 87’.

Εκμεταλλευόμενος την ισοπαλία στο αθηναϊκό ντέρμπι, ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στην κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό, αφήνοντας πίσω του την ήττα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΣ Γιάννινα, από την άλλη, θα ψάξει αλλού βαθμούς για να καταφέρει να μείνει στην κατηγορία.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε (79’ Λύρατζης), Κετζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (73’ Μάρκος Αντόνιο), Μουργκ (68’ Κωνσταντέλιας), Τάισον, Ντεσπόντοφ (68’ Α. Ζίβκοβιτς), Τζίμας (68’ Μπράντον).

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Κλέιμαν, Σόρια (88’ Πανάγου), Κιάκος, Εραμούσπε, Παντελάκης, Καραχάλιος (71’ Εφορντ), Ριένστρα, Μπακαδήμας (71’ Λιάσος), Λεό (62’ Ροσέρο), Τζίνο, Κόντε (62’ Μπαλάν).

