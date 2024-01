Αθλητικά

Καρδίτσα - Άρης: τρίτη σερί νίκη για τους Θεσσαλούς

Η Καρδίτσα, εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και κέρδισε τον Άρη στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της BasketLeague.

Αφού υποχρεώθηκε να παίξει σχεδόν σε ολόκληρο τον α΄ γύρο της Basket League μακριά από το σπίτι της, η Καρδίτσα εκμεταλλεύεται πλέον την έδρα της και κάνει αποφασιστικά βήματα για την παραμονή της στην κατηγορία. Η θεσσαλική ομάδα επικράτησε απόψε 80-71 του Αρη, για τη 14η αγωνιστική, πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική νίκη της (όλες στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης») και έπιασε το Λαύριο στους 18 βαθμούς. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχασε έδαφος στη μάχη της τετράδας, μένοντας ένα βαθμό πίσω από το Περιστέρι.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 44-38, 59-58, 80-71

Οι γηπεδούχοι πήραν από την αρχή ένα μικρό προβάδισμα και στη δεύτερη περίοδο «έτρεξαν» σερί 9-0 και απέκτησαν διαφορά δέκα πόντων (34-24) στο 15΄, ενώ τα διαδοχικά τρίποντα του ΜακΚάλουμ έφεραν το σκορ στο 40-28. Ο Αρης μείωσε σε 44-38 στο ημίχρονο και ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο με επτά αναπάντητους πόντους, για να πάρει για πρώτη φορά «κεφάλι» στο σκορ (44-45). Ακολούθησε ένα διάστημα στο οποίο οι δύο ομάδες συμβάδιζαν, όμως στις αρχές της τελευταίας περιόδου η Καρδίτσα, με πρωταγωνιστή τον Μπιουκάναν, ξέφυγε 67-60 και 70-62 στο 35΄, με τρίποντο του Δίπλαρου. Οι φιλοξενούμενοι ήταν πολύ άστοχοι στην τελική ευθεία του αγώνα και δεν κατάφεραν να επανέλθουν, με τη θεσσαλική ομάδα να πανηγυρίζει μία μεγάλη νίκη.

Να σημειωθεί ότι στα τελευταία δευτερόλεπτα υπήρξε μεγάλη ένταση (παρότι το αποτέλεσμα είχε κριθεί) και οι διαιτητές, μετά από εξέταση του βίντεο, απέβαλαν με ντισκαλιφιέ τους Γιάνκοβιτς και Γκάλινατ.

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Μαρινάκης, Μαγκλογιάννης

Οι συνθέσεις:

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Ουάιτ 10, Μπιουκάναν 18, Καμπερίδης 2, ΜακΚάλουμ 16 (3), Μακ 7, Δίπλαρος 5 (1), Χρηστίδης 4, Σάιμπερτ 7 (2), Γιάνκοβιτς 9, Τζόουνς 2

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Σταρκ 8 (1), Μπλούμπεργκς 8 (1), Μποχωρίδης 12 (2τρ., 7ρ.), Ντε Σόουζα 1, Γκάλινατ 18 (3), Σλαφτσάκης, Σανόγκο, Τολιόπουλος 11 (6ασ.), Περσίδης, Μπάνκστον 13

