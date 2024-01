Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα: Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε φοιτητή, συναγερμός στο Πανεπιστήμιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιoi οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο νεαρός. Ποια άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί του πρέπει να εξεταστούν και να λάβουν προφύλαξη.

-

Συναγερμός σήμανε στο Πανεπιστήμιο Πατρών μετά την γνωστοποίηση κρούσματος μηνιγγίτιδας σε φοιτητή.

Συγκεκριμένα 18χρονος πρωτοετής φοιτητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών νόσησε από μηνιγγίτιδα με αίτιο τον παθογόνο μηνιγγιτιδόκοκκο.

Όπως αναφέρει η ενημερωτική ιστοσελίδα των Πατρών tempo24.gr , φοιτητής μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος αλλά σε σταθερή κατάσταση, ενώ εφαρμόστηκαν αστραπιαία τα απαιτούμενα υγειονομικά μέτρα στους φοιτητές με τους οποίους είχε έρθει σε επαφή το κρούσμα, καθότι ο μηνιγγιτιδόκοκκος μπορεί να προκαλέσει τόσο ενδημική νόσο όσο και επιδημία.

Η μηνιγγίτιδα, η οποία αποτελεί φλεγμονή των μηνίγγων, δηλαδή των μεμβρανών που καλύπτουν το εγκεφαλικό στέλεχος και το νωτιαίο μυελό εμφανίζεται υπό μορφή ιογενούς μηνιγγίτιδας που είναι πολύ συχνή αλλά σπάνια θανατηφόρα ενώ, η βακτηριακή μηνιγγίτιδα είναι μεν πιο σπάνια, αλλά επικίνδυνη έως και θανατηφόρα, σε κάποιες μορφές της. Στην συγκεκριμένη περίπτωση του νοσήσαντος φοιτητή, πρόκειται για μηνιγγίτιδα από μηνιγγιτιδόκοκκο όπου το βακτήριο μεταδίδεται μετά από παρατεταμένη επαφή με τον πάσχοντα και σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ τα άτομα που έχουν έρθει σε άμεση επαφή μαζί του, θα πρέπει να λάβουν χημειοπροφύλαξη και μάλιστα όλοι όσοι ήρθαν σε επαφή με τον πάσχοντα κατά την χρονική περίοδο των 7 ημερών πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων του.

Να σημειώσουμε ότι είναι το δεύτερο κρούσμα μηνιγγίτιδας στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Πελοποννήσου, καθώς στις 10 Ιανουαρίου διαγνώστηκε με την ίδια νόσο, 9χρονο αγόρι από τη Ζαχάρω Ηλείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα: Έκκληση των Ισραηλινών ομήρων για κατάπαυση του πυρός (βίντεο)

Εορτολόγιο - 15 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ερυθρά Θάλασσα: Αμερικανικό μαχητικό κατέρριψε πύραυλο των Χούθι