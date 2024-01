Παράξενα

Χαλκίδα: Ηλικιωμένη κλειδώθηκε στο νεκροταφείο

Όλη τη νύχτα στο κοιμητήριο πέρασε μία γυναίκα, που κλειδώθηκε μέσα σε αυτό.

Μέσα σε νεκροταφείο της Χαλκίδας παρέμεινε όλο το βράδυ της Κυριακής, μία γυναίκα 88 ετών.

Η ηλικιωμένη, που είχε πάει να ανάψει το καντήλι του γιου της, το απόγευμα της Κυριακής, έμεινε μέσα όταν έκλεισε η κεντρική πύλη και εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας.

Πέρασε όλη τη νύχτα δίπλα στην πύλη, ενώ δεν φορούσε αρκετά ζεστά ρούχα.

Το πρωί της Δευτέρας έφτασε επί τόπου ασθενοφόρο, που την μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, για τις πρώτες βοήθειες.

