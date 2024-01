Τέμπη - “Αλεξάνδρα Λάτα”: Δρόμος της Λάρισας παίρνει το όνομα θύματος της τραγωδίας

Life

Να μετονομαστεί μια οδός στην Λάρισα και να αποκτήσει το όνομα της φοιτήτριας που χάθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών και έμενε εκεί, θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Την πρόταση μετονομασίας της οδού «Σόλωνα» στη συνοικία της Νέας Σμύρνης σε «Αλεξάνδρα Λάτα» φέρνει στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο η 3η Κοινότητα του Δήμου Λαρισαίων.

Η μετονομασία έρχεται ως φόρος τιμής στην 20χρονη κοπέλα που «έχασε» τη ζωή της στο δυστύχημα των Τεμπών στις 27 Φεβρουαρίου του 2023 και η οποία ήταν κάτοικος εν ζωή της συγκεκριμένης συνοικίας.

Η πρόταση για τη μετονομασία της οδού αποφασίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της 3ης Κοινότητας τον περασμένο Μάιο και πρόσφατα η Επιτροπή Ονομασίας και μετονομασίας συνοικιών, οδών και πλατειών για το Ν.Λάρισας δέχτηκε κατά πλειοψηφία την πρόταση για μετονομασία της οδού Σόλωνα σε οδό «Αλεξάνδρας Λάτα».

Να σημειωθεί πως, σύμφωνα με την απόφαση της 3ης Κοινότητας, η μετονομασία επιλύει παράλληλα και το θέμα της σύγχυσης με την οδό Σόλωνος, στην ίδια συνοικία (πίσω από τον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Ν. Σμύρνης).

Πηγή: larissanet.gr

