Ράμφος για τεκνοθεσία ομόφυλων: Θα φέρει επιθυμία και βία χωρίς όρια (βίντεο)

Ρεπορτάζ του "Πρωινού" για την τοποθέτηση του Έλληνα συγγραφέα, φιλόσοφου και στοχαστή.

Τη δική του τοποθέτηση απολύτως ενάντια στην τεκνοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, εξέφρασε μιλώντας στην ιστοσελίδα capital.gr ο δημοφιλής Έλληνας φιλόσοφος, συγγραφέας και στοχαστής Στέλιος Ράμφος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Το πρωινό» με το Γιώργο Λιάγκα, ο στοχαστής σημείωσε ότι η οικογένεια έχει την αποστολή «να εξανθρωπίζει τις επιθυμίες του ανθρώπου ο οποίος μεγαλώνει μέσα σε αυτήν».

«Ο άνθρωπος έχει το στοιχείο της ορμικής επιθυμίας. Η ανατροφή μέσα σε μια οικογένεια αποτελούμενη από πατέρα και μητέρα τον βοηθά να οριοθετεί και να διαχειρίζεται την ορμική αυτή επιθυμία με αποτέλεσμα να αποκτά και τη σωστή εικόνα εαυτού. Σε αντίθετη περίπτωση που ικανοποιηθούν τα δικαιώματα τα οποία προωθεί η κυβέρνηση και τα οποία αποτελούν προϋποθέσεις αδιέξοδων καταστάσεων, ο άνθρωπος θα αποκτήσει θολή εικόνα εαυτού, έτσι θα οδηγούμαστε σε μια ορμική επιθυμία χωρίς όριο και εντέλει, και σε μία βία χωρίς όριο», συνέχισε ο διακεκριμένος συγγραφέας.

