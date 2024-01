Τουρκία: Απέλαση Ισραηλινού ποδοσφαιριστή που συνελήφθη για χειρονομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση της τουρκικής Δικαιοσύνης για τον ποδοσφαιριστή, που συνελήφθη λόγω χειρονομίας που έκανε σε αγώνα.

-

Ελεύθερος αφέθηκε ο Ισραηλινός ποδοσφαιριστής Σαγκίβ Χεχεσκέλε αναμονή της δίκης.

΄Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, το δικαστήριο διέταξε ο παίκτης της Αντάλιασπορ Σαγκίβ Χεχεσκέλ να αφεθεί ελεύθερος εν αναμονή της δίκης τους. Ωστόσο, η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας μετέδωσε ότι ο παίκτης θα απελαθεί μέχρι να διεξαχθεί η δίκη του.

Ο Σαγκίβ Χεχεσκέλ συνελήφθη χθες λόγω χειρονομίας του, με την οποία υποστήριζε τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα μετά το γκολ που πέτυχε για την Αντάλιασπορ στον αγώνα με την Τραμπζονσπόρ.

NEW: Turkish court releases Israeli football player Sagiv Jehezkel pending trial.



The Antalyaspor player commemorated the Hamas October 7 attack during a match, angering many in the country who interpreted as a support to Israeli massacres in Gaza pic.twitter.com/vA1yfMvYHt