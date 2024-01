Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η συναστρία Άρη - Δία και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

-

«Προβλέπουμε μια χρονική περίοδο γεμάτη δράση και επιτυχίες χάρη στην καλή όψη του Άρη με το Δία», είπε την Παρασκευή η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως προσέθεσε η αστρολόγος, «η όψη αυτή είναι πολύ δυνατή σε ό,τι κι αν προσπαθήσουμε: εντάσεις, πολέμους, σημαντικές επιτυχίες, αφετηρίες,… ακόμα και γεννήσεις».

Η Λίτσα Πατέρα εξάλλου τόνισε ότι «παράλληλα συνεχίζεται η τοποθέτηση της Αφροδίτης στον Τοξότη που σημαίνει προώθηση θεμάτων που μας ενδιαφέρουν, υπό τον όρο να είμαστε προσεκτικοί και να εστιάζουμε στο στόχο μας».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

