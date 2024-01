“Παγιδευμένοι”: Sneak preview από το επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Life

Δείτε πρώτοι εικόνες από το νέο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1 "Παγιδευμένοι", που επιστρέφει στις οθόνες μας, με καταιγιστικές εξελίξεις.

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30, για να γράψουν τον Β’ συγκλονιστικό κύκλο τους.

Η Άννα συγκρούεται με την οικογένειά της, όταν έρχεται ένα βήμα πιο κοντά στην αλήθεια. Θα ενημερώσει τον Δημήτρη;

«Μία χιονονιφάδα δεν γνωρίζει ότι μπορεί να είναι η αιτία μίας χιονοστιβάδας»

Oscar Wilde

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 25

Η Άννα σοκάρεται με την εξήγηση που της δίνει ο Νίκος για τον πυροβολισμό που δέχτηκε.

Η Αγγελική ανακαλύπτει ότι ο Φαίδωνας έχει πει ψέματα στην κατάθεσή του και αρχίζει να το ψάχνει περισσότερο, πιστεύοντας ότι αυτός έχει σκοτώσει τη γυναίκα και το παιδί του.

Η σχέση της Άννας και της Αγγελικής κλονίζεται, πλέον, και η αντιπαράθεση οδηγεί σε πόλεμο μεταξύ τους.

Ο Δημήτρης και ο Αντρέας συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση της δολοφονίας του Άκη, πιστεύοντας ότι ο Κάρλος δεν τους λέει την αλήθεια.

Ο Σπύρος θα κάνει μια μεγάλη ανακάλυψη για τη Μελίνα και τον γιο της.

Μία πληροφορία που θα πάρει ο Δημήτρης θα βγάλει στην επιφάνεια ένα ψέμα. Θα καταλάβει ότι, ίσως, οι δικοί του άνθρωποι δεν είναι τόσο αθώοι όσο δείχνουν;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

