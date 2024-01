Αθλητικά

Πέθανε ο Γιώργος Δαρίβας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στην οικογένεια του Ολυμπιακού από την είδηση θανάτου του Γιώργου Δαρίβα.

-

Σε κλίμα πένθους βρίσκεται η ΠΑΕ Ολυμπιακός, αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Γιώργος Δαρίβας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών.

Ο Γιώργος Δαρίβας, ήταν ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Τον τελευταίο καιρό, είχε νοσηλευτεί στον «Ευαγγελισμό» και τις τελευταίες μέρες βρισκόταν σπίτι του μαζί με την οικογένειά του.

Την είδηση έκανε γνωστή η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της αλλά και με ανακοίνωση που αποχαιρετά τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η οικογένεια του Ολυμπιακού θρηνεί για την απώλεια του εμβληματικού Γιώργου Δαρίβα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών.

Μια σπουδαία προσωπικότητα, ένας θρυλικός ποδοσφαιριστής, ο οποίος τίμησε την ερυθρόλευκη ριγωτή φανέλα και ταύτισε τη ζωή του με τον Ολυμπιακό Σύνδέσμο Φιλάθλων Πειραιώς. Ένας καλλιτέχνης της μπάλας, ένας μοναδικός άνθρωπος, ο οποίος γεννήθηκε στις 12 Μαρτίου 1926, σχεδόν μαζί με τον Ολυμπιακό, και μέχρι το τέλος της ζωής του έδινε το παρών στα φιλικά παιχνίδια των βετεράνων της ομάδας. Ένας επιθετικός μπροστά από την εποχή του, μέλος της θρυλικής ομάδας του ’50 που είχε σαρώσει τα Πρωταθλήματα και τα Κύπελλα στην Ελλάδα.

Έμελλε να καταγράψει την πρώτη του συμμετοχή με τον Ολυμπιακό στις 21 Ιουλίου 1946, αγωνιζόμενος κυρίως δεξιά στη μεσοεπιθετική γραμμή. Ξεχώριζε για την ταχύτητα και τη ντρίμπλα του, γι’ αυτό και λατρεύτηκε από τον κόσμο και έγινε αναπόσπαστο μέλος της ομάδας – Θρύλος, η οποία κατέκτησε οκτώ Πρωταθλήματα (1948, ’51, ’52’, ’54, ’55, ’56, ’57, ’58) και έξι Κύπελλα (1951, ’52, ’53, ’54, ’57, ’58). Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ το 1951 και δεύτερος το 1949 και το 1953, ενώ σημείωσε γκολ σε πέντε τελικούς Κυπέλλου. Πρόσφερε στον Ολυμπιακό και από το πόστο του προπονητή, παίρνοντας το Κύπελλο το 1971 και το 1975, ενώ βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας στο νικητήριο Πρωτάθλημα του 1975, από ένα σημείο και μετά στον β’ γύρο.



Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποτίει φόρο τιμής στον Πρόεδρο του Συνδέσμου Βετεράνων της ομάδας, μιας σπουδαίας μορφής της «ερυθρόλευκης» Ιστορίας, μιας ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ψυχής, το αποτύπωμα της οποίας θα μένει βαθύ στην Ιστορία του Συλλόγου και στις ψυχές όλων των Ολυμπιακών.

Γιώργο Δαρίβα, καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες».

Ειδήσεις σήμερα:

Άρτα: 98χρονη δέχθηκε επίθεση από τον γιο της!

Μεσολόγγι - Εξαφάνιση: Τα “ύποπτα” SMS, οι εμπλεκόμενοι και η αγωνία της οικογένειας (βίντεο)

Έγκλημα - Βόλος: Ελεύθερος ο 50χρονος που σκότωσε τον κουνιάδο του