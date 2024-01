Αθλητικά

Ράλι Ντακάρ: Πέθανε ο Κάρλες Φάλκον

Ο 45χρονος μοτοσικλετιστής είχε τραυματιστεί σοβαρά σε πτώση του στη διάρκεια της δεύτερης ειδικής διαδρομής και βρισκόταν σε τεχνητό κώμα.

Την τελευταία πνοή του άφησε ο Ισπανός αναβάτης, Κάρλες Φαλκόν, ο οποίος είχε εμπλακεί σε ατύχημα στο Ράλι Ντακάρ στη Σαουδική Αραβία, όπως ανακοίνωσε σήμερα (15/1) η ομάδα του. Ο 45χρονος μοτοσικλετιστής είχε τραυματιστεί σοβαρά σε πτώση του στη διάρκεια της δεύτερης ειδικής διαδρομής, στις 7 Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα να διακομισθεί από αέρος στο νοσοκομείο και οι γιατροί να τον βάλουν σε τεχνητό κώμα.

Ο διευθυντής του Ράλι Ντακάρ, Νταβίντ Καστερά, είχε δηλώσει τότε ότι ο Καταλανός, ο οποίος λάμβανε για δεύτερη φορά μέρος στο αγώνισμα αντοχής, δεν είχε σφυγμό, αλλά τον επανάφερε ο πρώτος γιατρός που έφτασε στο σημείο.

«Ο Κάρλες μας άφησε. Η ιατρική ομάδα επιβεβαίωσε ότι η νευρολογική ζημιά που προκλήθηκε από την καρδιοαναπνευστική ανακοπή τη στιγμή του ατυχήματος είναι μη αναστρέψιμη» ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο Instagram η TwinTrail Racing και συμπλήρωσε.

«Ο Κάρλες ήταν ένας χαμογελαστός άνθρωπος, πάντα δραστήριος, που απολάμβανε παθιασμένα ό,τι έκανε, ειδικά τις μοτοσικλέτες. Μας άφησε κάνοντας κάτι που ήταν όνειρό του, να αγωνίζεται στο Ράλι Ντακάρ».

