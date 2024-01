Υγεία - Περιβάλλον

Ξυλοδαρμός - Μέγαρα: ένταλμα σύλληψης για τον πατέρα του 4χρονου

Για ποια αδικήματα κατηγορείται ο πατέρας που ξυλοκόπησε το 4χρονο αγόρι στα Μέγαρα.

Ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη εκδόθηκε για τον 23χρονο που φέρεται να ξυλοκόπησε το αγοράκι στα Μέγαρα.

Νωρίτερα σήμερα, με ενημέρωση του νοσοκομειου παίδων που νοσηλεύεται, φαίνεται ότι η κατάσταση της υγείας του 4χρονου που ξυλοκοπήθηκε με μανία από τον σύντροφο της μητέρας του είναι σταθερή καθώς αποσωληνώθηκε, ωστσόσο παραμένει στην Εντατική

Στο Νοσοκομείο παραμένουν, μετά από εισαγγελική εντολή, τα τρία αδελφάκια του, το ένα εκ των οποίων υποβλήθηκε σε επέμβαση καθώς έφερε κάταγμα στο χέρι, συνοδευόμενα από την μητέρα τους.

