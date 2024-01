Πολιτική

Ανδρουλάκης στον ΑΝΤ1: Τροχονόμος συμφερόντων ο Μητσοτάκης - Σε βέρτιγκο ο Κασσελάκης (βίντεο)

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ απάντησε στον Νίκο Χατζηνικολάου για όλα τα ζητήματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα, με αιχμή την ακρίβεια και την ρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε την Δευτέρα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης για τα ομόφυλα ζευγάρια, το ζήτημα της ακρίβειας στην αγορά και τις υψηλές τιμές ενοικίασης σπιτιών.

Ερωτηθείς για την στάση του κόμματος σχετικά με την ρύθμιση για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών, είπε ότι «η θέση μας είναι εδώ και χρόνια στο πρόγραμμα μας, είμαστε υπέρ της νομοθέτησης του πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίσαμε όλοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ το σύμφωνο συμβίωσης. Ποιος μιλάει; Η ΝΔ που ψήφισαν το σύμφωνο συμβίωσης 19 από τους 75 βουλευτές;»

Συνέχισε εκφράζοντας την αντίθεση του στο ζήτημα της απόκτησης παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια με παρένθετη μητέρα, λέγοντας «Επί της Αρχής είμαστε θετικοί στην ρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια, αλλά μπορούμε να πούμε αν θα ψηφίσουμε «ναι» σε έναν νόμο που δεν έχει κατατεθεί ακόμη στην Βουλή; Εμάς μας ενδιαφέρουν τα δικαιώματα των παιδιών, αλλά η αντίληψη ότι θα κάνουμε παραγγελία με όνομα και φύλο; αν είναι δυνατόν! Αυτό μας έλειπε...».

Σε ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου για την δήλωση προ ημερών του κ. Ανδρουλάκη πως «δεν θα δέσουμε εμείς τα κορδόνια του κ. Μητσοτάκη», διευκρίνισε ότι «το είπα απαντώντας αν θα θέσουμε εμείς θέμα κομματικής πειθαρχίας. Πιθανώς και κάποιοι δικοί μας βουλευτές να μην την ψηφίσουν την ρύθμιση. Αυτό που κάνω ως αρχηγός του ΠΑΣΟΚ το έχει κάνει η αντιπολίτευση εκατοντάδες φορές. Έχει υπάρξει όμως πρωθυπουργός που το παίζει μεταρρυθμιστής, να λέει “αντί να το καταψηφίσετε, να φύγετε από την Βουλή;” Προέτρεψε να μην πάνε καθόλου στην Βουλή, αν είναι να το καταψηφίσουν. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να λέει στο κόμμα και στους υπουργούς του να απέχουν από την Βουλή; Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ».

Συμπλήρωσε ότι «εγώ θα συγκροτούσα την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος μου, θα άνοιγα διάλογο, θα έπειθα το κόμμα μου και θα έφερνα την διάταξη στην Βουλή και όχι να περιμένω να βγάλουν τα κάστανα από την φωτιά οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης, στην Συμφωνία των Πρεσπών, έλεγε σε βουλευτές του Ποταμιού, “θα κάνετε τα ρεπό του Καμμένου;”, σήμερα τι λέει στους βουλευτές του;».

Σχετικά με τους χαρακτηρισμούς του Στέφανου Κασσελάκη ότι δεν θα συνεργαστεί με έναν εκβιαζόμενο πρόεδρο κόμματος, όπως χαρακτήρισε τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής είπε «Δεν είναι θέμα συνεργασίας. Είναι θέμα πολιτικού ήθους, Αρχών και σεβασμού των πολιτών και όλου του ελληνικού λαού. Η δημοσκοπική απελπισία οδήγησε τον κ. Κασσελάκη σε αυτήν την απαράδεκτη διατύπωση. Είπε ότι είμαι εκβιαζόμενος για την υπόθεση των υποκλοπών. Είμαι ο μόνος πολιτικός σε αυτή την χώρα που έκανα ότι μπορούσα σε επίπεδο Δικαιοσύνης, εθνικής και ευρωπαϊκής. Αν εγώ που τα έκανα όλα αυτά που είμαι εκβιαζόμενος, οι άλλοι 79 που δεν έχουν κάνει τίποτα στην δικαιοσύνη, τι είναι όλοι αυτοί, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και οι υπουργοί της ΝΔ;».

«Μόλις εμφανίστηκα στο πολιτικό σκηνικό, η αντιμετώπιση μου από το παρακράτος της ΝΔ ήταν να με παγιδέψουν με τις υποκλοπές. Και έρχεται ένας ακραιφνής οπαδός του κ. Μητσοτάκη, που ετοιμαζόταν να γίνει υπουργός του, να κάνει αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Ας αποφανθεί ο ελληνικός λαός ποιόν έχει απέναντι του ο Μητσοτάκης».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής προσέθεσε «Εγώ δίνω αγώνα να είμαστε δεύτεροι στις εκλογές για να ενώσουμε την προοδευτική παράταξη και να νικήσουμε την ΝΔ στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτό το σενάριο εγώ υπηρετώ και όχι τους μικροανταγωνισμούς. Δεν μας απασχολεί το βέρτιγκο του ΣΥΡΙΖΑ, Αντίπαλος μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας και η στάση της ΝΔ που δεν τα αντιμετωπίζει».





