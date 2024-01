Κόσμος

Γάζα – Χαμάς: Δυο όμηροι νεκροί από ισραηλινά πυρά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για τους 2 από τους 3 ομήρους που είχαν απευθύνει έκκληση στην ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει τη στρατιωτική επίθεση, για να απελευθερωθούν.

-

Σε συνέχεια του βίντεο με τους τρεις ισραηλινούς ομήρους, το οποίο δημοσιοποιήθηκε χθες Κυριακή, οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ – ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς – ανακοίνωσαν σήμερα τον θάνατο δύο εξ αυτών: του Γιόσι Σαράμπι και του Ιτάι Σβίρσκι.

Οι τρεις όμηροι είχαν απευθύνει έκκληση στην ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει τη στρατιωτική επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε να απελευθερωθούν όλοι οι αιχμάλωτοι. Το βίντεο, διάρκειας 37 δευτερολέπτων, τελείωνε με το μήνυμα: «Αύριο θα σας ενημερώσουμε για την τύχη τους».

Στο σημερινό βίντεο, όπου διακρίνονται δύο πτώματα, η όμηρος Νόα Αργκαμάνι λέει πως τραυματίστηκε από ισραηλινό πλήγμα κατά το οποίο σκοτώθηκε ο Σαράμπι. Συμπληρώνει ότι ο Σβίρσκι βρήκε επίσης τον θάνατο σε άλλη επίθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Άρτα: 98χρονη δέχθηκε επίθεση από τον γιο της!

Μεσολόγγι - Εξαφάνιση: Τα “ύποπτα” SMS, οι εμπλεκόμενοι και η αγωνία της οικογένειας (βίντεο)

Έγκλημα - Βόλος: Ελεύθερος ο 50χρονος που σκότωσε τον κουνιάδο του