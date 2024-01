Αθλητικά

Γιώργος Ζαγκλιβέρης: Θρήνος για τον ποδοσφαιριστή που έχασε την μάχη με τον καρκίνο (βίντεο)

Ο αδερφός του ποδοσφαιριστή μιλά στον ΑΝΤ1 για τη μάχη που έδινε ο αδερφός του με την επιθετική μορφή καρκίνου.

Της Κατερίνας Χαραλαμπάκου

Συγκίνηση προκαλεί ο θάνατος του ποδοσφαιριστή από τις Σέρρες, Κώστα Ζαγκλιβέρη, σε ηλικία μόλις 30 ετών. Ο άτυχος νεαρός, έδινε μάχη, με μια εξαιρετικά επιθετική μορφή καρκίνου.

Μόλις στα 30 χρόνια νοσηλευόταν στο ΑΧΕΠΑ, όπου κατέληξε, έπασχε από λέμφωμα του Burkitt, έναν καρκίνο του λεμφικού συστήματος που βρήκε τυχαία πως νοσεί πριν απο 7 μόλις μήνες.

Ο Κώστας Ζαγκλιβέρης, αδερφός του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή, περιγράφει στον ΑΝΤ1: “Είχε ένα ατύχημα με μια μηχανή που είχε και όταν πήγε στο νοσοκομείο του διέγνωσαν με τις αιματολογικές ότι υπάρχουν διογκωμένους λεμφαδένες. Ήταν λέμφωμα Burkitt που προκαλεί ανοσοανεπάρκεια και χτύπησε με τη μια στον νωτιαίο μυελό και ξεκίνησε να έχει παράλυση στο πρόσωπο του, στο μάτι του, έδωσε μεγάλο αγώνα για να τα καταφέρει".

Το λέμφωμα Burkitt είναι ένας εξαιρετικά επιθετικός τύπος καρκίνου που μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα σε όλο το σώμα και να προκαλέσει διόγκωση των λεμφαδένων σε πολλά διαφορετικά μέρη. Η νόσος χτυπάει κυριως τα οστά του προσώπου και τα μακριά οστά των χεριών και των ποδιών. Ο 30χρονος είχε συγκινήσει χιλιάδες κόσμου με τα βίντεό του στα social media και είχε δείξει την αλλαγή στο σώμα και το προσωπο του. Όπως λέει ο αδερφός του πίστευε πως θα τα καταφέρει.



“Θα τα καταφέρω, θα παλέψω είμαι εδώ, κάνω κουράγιο, τον υποστηρίζαμε όσο μπορούσαμε, είμασταν δίπλα του. Πιστεύαμε σε ένα θαύμα. Πιστεύαμε στη δύναμη ψυχής που είχε ότι θα τα καταφέρει για μια ακόμη φορά. Στο τέλος άρχισε να το καταλαβαίνει, έλεγε θα πάω επάνω”, λέει συγκινημένος ο αδερφός του.

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη στο χωριό του, την Παλαιοκώμη Σερρών.

