Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: ντέρμπι αιωνίων χωρίς Ιωαννίδη και Ελ Αραμπί

Με απώλειες θα αναμετρηθούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην μεταξύ τους αναμέτρηση για το Κύπελλο Ελλάδας.

Άσχημα ήταν τα νέα για τον Ολυμπιακό παραμονές της ρεβάνς των «16» του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη.

Ο σκόρερ του νικητήριου γκολ των «ερυθρόλευκων» στο «θρίλερ» της Καισαριανής επί της Κηφισιάς (3-2), Γιουσέφ Ελ Αραμπί, υπέστη διάστρεμμα και τέθηκε νοκ άουτ από το «αιώνιο» ντέρμπι της Τετάρτης (17/01), αλλά και από το προσεχές ματς πρωταθλήματος με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Οι εξετάσεις που έκανε ο Μαροκινός στράικερ μετά το ματς με την Κηφισιά έδειξαν ότι υπέστη διάστρεμμα, γεγονός που δεν επιτρέπει στον Κάρλος Καρβαλιάλ να τον υπολογίζει στα δύο πολύ κρίσιμα ματς που ακολουθούν για τους «ερυθρόλευκους».

Πλέον, μετά την εξέλιξη αυτή ο Πορτογάλος τεχνικός του Ολυμπιακού στο μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό θα στηριχθεί στους Φραν Ναβάρο και Στέβαν Γιόβετιτς, καθώς και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, συμμετέχει με την εθνική Μαρόκου στο Κόπα Άφρικα.

Παραμένει άγνωστο εάν θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι με τους «πράσινους» και ο Πεπ Μπιελ, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό και δεν είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή των Πειραιωτών για το ματς με την Κηφισιά.

Απώλεια και για τον Παναθηναϊκό είναι ο Φώτης Ιωαννίδης, με τις ανησυχίες των ανθρώπων του Παναθηναϊκού για τον τραυματισμό που υπέστη ο στα τελευταία λεπτά του μεγάλου αγώνα με την ΑΕΚ να επιβεβαιώνονται καθώς η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (15/1) «έδειξε» θλάση στο δικέφαλο.

Ο διεθνής φορ και πρώτος σκόρερ του εφετινού Παναθηναϊκού, θα «χάσει» πλέον οριστικά τη μεθαυριανή (17/1) μεγάλη ρεβάνς του Κυπέλλου (φάση των «16») με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά και το ματς που ακολουθεί με τον Αστέρα Τρίπολης στη Λεωφόρο (21/1).

Θα ξεκινήσει άμεσα θεραπείες, με σκοπό να είναι έτοιμος στο ματς με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη στις 28 Ιανουαρίου για την 20ή αγωνιστική της Super League.

