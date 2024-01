Αθλητικά

FIFA: Ο Μέσι ήταν ο καλύτερος παίκτης το 2023 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι άλλοι δύο ποδοσφαιρστές ήταν στην κορυφαία τριάδα του περασμένου έτους, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Δείτε αναλυτικά τα βραβεία.

-

Ο σπουδαίος Λιονέλ Μέσι πρόσθεσε άλλο ένα διαμάντι στην ατελείωτη συλλογή του από ποδοσφαιρικά τρόπαια και ατομικές διακρίσεις. Και μετά τη «Χρυσή Μπάλα» από το France Football, έκανε το... νταμπλ για το 2023, κατακτώντας και τον τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του κόσμου για το 2023 στην τελική των FIFA The Best στο Λονδίνο.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ άφησε πίσω του στη σχετική ψηφοφορία τους Έρλινγκ Χάαλαντ και Κιλιάν Μπαπέ, που πήραν τη 2η και 3η θέση αντίστοιχα. Βεβαίως μαζί με τον Έρλινγκ Χάαλαντ ισοβάθμισε στους 48 βαθμούς (ο Μπαπέ είχε 35), όμως ο Μέσι συγκέντρωσε περισσότερες ψήφους από αρχηγούς των ομάδων και πήρε το βραβείο στο... νήμα.

Από τότε μάλιστα που η FIFA δημιούργησε ξεχωριστά βραβεία για τους κορυφαίους κάθε σεζόν, διαχωρίζοντάς τα από τη «Χρυσή Μπάλα», μόλις 4 παίκτες έχουν κατακτήσει τον τίτλο του κορυφαίου στις βραβεύσεις της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας.

Με τον Μέσι να φτάνει πλέον τις 3 κατακτήσεις, μετά το 2019 και το 2022, ανεβαίνοντας και σ’ αυτή την κατηγορία στην κορυφαία θέση. Οι άλλοι τρεις είναι οι Κριστιάνο Ρονάλντο (2016, 2017), Λούκα Μόντριτς (2018) και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (2020, 2021).

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως και οι τρεις υποψήφιοι για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του κόσμου για το 2023 απουσίαζαν από το γκαλά του Λονδίνου. Ο Μέσι έμεινε στο Μαϊάμι, όπου συνεχίζει τις προπονήσεις με την Ίντερ Μαϊάμι, ενόψει του πρώτου αγώνα της προετοιμασίας της με την εθνική ομάδα του Ελ Σαλβαδόρ την προσεχή Παρασκευή (19/1).

Το βραβείο που θα αποσταλεί στον Μέσι, παρέλαβε ο παλιός μεγάλος άσος των Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα και Γαλλίας, Τιερί Ανρί.

Καλύτερη γυναίκα η Μπονμάτι

Ακολουθώντας τα... χνάρια του Λιονέλ Μέσι, η Αϊτάνα Μπονμάτι έγραψε Ιστορία το βράδυ της Δευτέρας (15/1), καθώς μετά τη «Χρυσή Μπάλα» των Γυναικών, κατέκτησε και το βραβείο της κορυφαίας ποδοσφαιρίστριας στον κόσμο για το 2023, στα βραβεία FIFA The Best.

Η Ισπανίδα πανηγύρισε τόσο την κατάκτηση του τρεμπλ με την Μπαρτσελόνα όσο και του Μουντιάλ με την Εθνική Ισπανίας και διαδέχτηκε στην κορυφή του κόσμου την συμπαίκτριά της στην Μπαρτσελόνα, Αλεξία Πουτέγιας, που είχε πάρει τον τίτλο το 2022. Η Μπονμάτι να συγκέντρωσε 52 βαθμούς αφήνοντας στη 2η θέση την Λίντα Καϊσέδο με 40 βαθμούς και στην 3η την Τζένιφερ Ερμόσο με 36.

«Όταν το 2023 έφτασε στο τέλος του, ήμουν λίγο νοσταλγική, επειδή είναι μία εξαιρετική χρονιά και θα τη θυμάμαι όλη τη ζωή μου. Το οφείλω αυτό στις ομάδες που έπαιζα, στην Μπαρτσελόνα και στην εθνική μου ομάδα.

Πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που με βοήθησαν, χωρίς εσάς δεν θα ήμουν η παίκτρια που είμαι. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου,

Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους υποψηφίους για τα βραβεία. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι είμαι υπερήφανη που αποτελώ μέρος μίας ισχυρής γενιάς γυναικών που άλλαξαν τους κανονισμούς τους παιχνιδιού», υπογράμμισε η Μπονμάτι αμέσως μετά τη βράβευσή της.

Ο Γκουαρδιόλα καλύτερος προπονητής

Τα ιστορικό τρεμπλ της Μάντσεστερ Σίτι τη σεζόν 2022/23 (Champions League, Premier League, FA Cup), χάρισε τον τίτλο του κορυφαίου προπονητή για το 2023 στον «αρχιτέκτονα» των «πολιτών» Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος κυριάρχησε στα βραβεία FIFA The Best.

Ο Καταλανός τεχνικός, που επικράτησε των Σιμόνε Ιντσάγκι και Λουτσιάνο Σπαλέτι στην ψηφοφορία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας, αφιέρωσε αυτό το πολύ σπουδαίο ατομικό βραβείο στην ομάδα του και τους άμεσους συνεργάτες του στη Σίτι.

«Θέλω να μοιραστώ αυτό το βραβείο με τους ιδιοκτήτες της Μάντσεστερ Σίτι, με τον Φεράν Σοριάνο και με τον Τσίκι Μπεγκιριστάιν, που πίστεψαν σε μένα από την αρχή.

Εκ μέρους του προπονητικού επιτελείου μου αλλά και από μένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παίκτες μου. Ήταν ευχαρίστηση να ζω μαζί τους τα τελευταία χρόνια...» τόνισε ο Γκουαρδιόλα.

Σάρωσε η Μάντσεστερ Σίτι στην καλύτερη ενδεκάδα

Απόλυτη κυριαρχία της Μάντσεστερ Σίτι και στην κορυφαία ενδεκάδα των βραβείων FIFA The Best για το 2023 που είναι σε εξέλιξη σε μία λαμπερή τελετή στο Λονδίνο, καθώς μέτρησε όχι έναν και δύο, αλλά συνολικά 6 ποδοσφαιριστές της στην καλύτερη «μεικτή» ομάδα της χρονιάς που έφυγε.

Μαζί με τους 6 σταρ του Πεπ Γκουαρδιόλα (Στόουνς, Γουόκερ, Ντίας, Μπερνάρντο Σίλβα, Ντε Μπρόινε, Χάαλαντ), ψηφίστηκαν ακόμα οι Κουρτουά, Μπέλινγχαμ, Μπαπέ, Μέσι και Βινίσιους.

Αναλυτικά οι επιλογές της FIFA για την κορυφαία ενδεκάδα του 2023:

Τερματοφύλακας : Τιμπό Κουρτουά

: Τιμπό Κουρτουά Αμυντικοί : Τζον Στόουνς, Κάιλ Γουόκερ, Ρούμπεν Ντίας

: Τζον Στόουνς, Κάιλ Γουόκερ, Ρούμπεν Ντίας Μέσοι : Μπερνάρντο Σίλβα, Τζουντ Μπέλιγχαμ, Κέβιν Ντε Μπρόινε

: Μπερνάρντο Σίλβα, Τζουντ Μπέλιγχαμ, Κέβιν Ντε Μπρόινε Επιθετικοί: Έρλινγκ Χάλαντ, Κιλιάν Εμπαπέ, Λιονέλ Μέσι, Βινίσιους

Κορυφαίος τερματοφύλακας ο Έντερσον

Η Μάντσεστερ Σίτι συνέχισε να έχει την... τιμητική της στα βραβεία FIFA The Best για το 2023, καθώς ποδοσφαιριστές της κυριάρχησαν και τις ατομικές βραβεύσεις ανά θέση. Με πρώτη αυτή του τερματοφύλακα.

Κορυφαίος γκολκίπερ αναδείχθηκε ο Έντερσον, αφήνοντας στη 2η και την 3η θέση του Τιμπό Κουρτουά και Γιασίν Μπόνο. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας αν και δεν «προσπέρασε» τον Κουρτουά στη μάχη για την κορυφαία ενδεκάδα, στο βραβείο του κορυφαίου γκολκίπερ είχε 23 βαθμούς, έναντι 20 του Κουρτουά και 16 του Μπόνο.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Θεό για όλα όσα έχω πετύχει. Να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για τη χαρά που μου έχει φέρει, τους συμπαίκτες μου και ειδικά το γκρουπ των τερματοφυλάκων με τους οποίους δουλεύω καθημερινά στη Μάντσεστερ Σίτι. Είναι τιμή μου να εργάζομαι μαζί τους» τόνισε ο Έντερσον.

Στις γυναίκες, κορυφαία γκολκίπερ αναδείχθηκε η Βρετανίδα Μέρι Ερπς, που συγκέντρωσε 28 βαθμούς, έναντι 14 της Ισπανίδας Καταλίνα Κολ και 12 της Αυστραλέζας Μακένζι Άρνολντ. «Ευχαριστώ από την καρδιά μου τις συμπαίκτριές μου. Είναι τιμή μου να αγωνίζομαι δίπλα σας. Το ίδιο ισχύει και για τους προπονητές μου στην Εθνική Αγγλίας και στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Να μην τα παρατάτε ποτέ, να κυνηγάτε τα όνειρά σας» ήταν το μήνυμα της Ερπς

Ειδήσεις σήμερα:

Χείμαρρος - Ηλεία: Αγωνία για το ζευγάρι που αγνοείται (εικόνες)

Άνω Βούλα: Αυτοκίνητο έπεσε σε βενζινάδικο (βίντεο)

Καιρός: Βροχές και άνοδος θερμοκρασίας την Τρίτη