ΚΥΣΕΑ για αλλαγή στην ηγεσία της ΕΛΑΣ

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα συνεδριάσει στις 12.30 το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, στο Μέγαρο Μαξίμου, με την κυβέρνηση και συγκεκριμένα τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να στοχεύει στην πάταξη της εγκληματικότητας και την προστασία των ανηλίκων.

Μετά την εκτέλεση του 44χρονου Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο τα ξημερώματα της Κυριακής, ενός από τα πιο ηχηρά ονόματα στη νύχτα, η κυβέρνηση επισπεύδει τις κρίσεις στην ΕΛΑΣ μέσω του σημερινού ΚΥΣΕΑ.

