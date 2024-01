Κόσμος

Αγία Σοφία - Τουρκία: Δεν τίθεται θέμα μετατροπής της σε μουσείο

Για το ζήτημα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε μουσείο εξέδωσε η Τουρκική Προεδρία.

Στην επίσημη ανακοίνωση του Κέντρου Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Προεδρίας αναφέρεται:

«Στο πλαίσιο των ρυθμίσεων, δεν τίθεται θέμα μετατροπής του τεμένους της Αγίας Σοφίας σε μουσείο. Δεν επιβάλλεται κανένα τέλος σε όσους επισκέπτονται το τέμενος για θρησκευτική λατρεία. Μόνο οι ξένοι τουρίστες που θέλουν να επισκεφθούν το τέμενος για πολιτιστικούς σκοπούς θα εισέρχονται πληρώνοντας το αναλογούν αντίτιμο».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι οι εργασίες που ξεκίνησαν για να αποτραπεί η πυκνότητα ροής στις εισόδους και να διαχωριστούν όσοι προσέρχονται στο τέμενος για θρησκευτικούς λόγους από εκείνους που το επισκέπτονται για πολιτιστικούς-τουριστικούς σκοπούς έχουν ολοκληρωθεί.

Σημειώνεται επίσης ότι με τη χρήση συστήματος ακουστικών μέσω της εφαρμογής QR code, οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερώνονται σε 23 γλώσσες σε ένα ήρεμο περιβάλλον χωρίς να ενοχλούν τους πιστούς με τα κινητά τους τηλέφωνα, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου

