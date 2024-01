Πολιτική

Κασσελάκης από Ακρόπολη: Παλεύουμε για δημόσια μνημεία και για αξιοπρέπεια των εργαζόμενων (εικόνες)

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, από το μουσείο της Ακρόπολης που βρέθηκε στην κινητοποίηση των αρχαιοφυλάκων.

Τους αρχαιοφύλακες της Ακρόπολης που κινητοποιούνται ενάντια στην εκχώρηση των υπηρεσιών φύλαξης κι υποδοχής των μνημείων και των μουσείων επισκέφτηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασσελάκης, συνοδευόμενος από την τομεάρχη Πολιτισμού Κυριακή Μάλαμα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Όπως σημειώνεται, συζήτησε με τους φορείς της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ αντάλλαξε σκέψεις με τους εργαζόμενους αρχαιοφύλακες, οι οποίοι βρίσκονται σε διαρκές καθεστώς εργασιακής επισφάλειας, προσπαθώντας να υπηρετήσουν το δημόσιο αγαθό του πολιτισμού σε δύσκολες κι αντίξοες συνθήκες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Στέφανος Κασσελάκης υπογράμμισε ότι είναι αδιανόητο οι υπηρεσίες φύλαξης των κορυφαίων μνημείων και μουσείων της χώρας μας να εκχωρούνται σε εργολάβους, με κατασπατάληση πόρων και ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι του υπουργείου Πολιτισμού να βλέπουν τις συνθήκες εργασίας τους να επιδεινώνονται ακόμα περισσότερο. Πρόσθεσε, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα δώσει την μάχη για την αποκατάσταση του πολιτισμού ως δημοσίου αγαθού, με στόχο την θωράκιση των εργασιακών σχέσεων των εργαζόμενων και την χρηστή διαχείριση των δημοσίων πόρων, ώστε τα μνημεία μας να έχουν την θέση που τους αξίζει.?

