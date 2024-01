Αθλητικά

Ρόμα: Τέλος ο Μουρίνιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ρόμα ανακοίνωσε την απόφαση της να λύσει το συμβόλαιο του Πορτογάλου τεχνικού.

-

Ο Ζοζέ Μουρίνιο απολύθηκε από τον πάγκο της Ρόμα με τον διάσημο Πορτογάλο τεχνικό να πληρώνει το κακό ξεκίνημα των «τζιαλορόσι» τη φετινή σεζόν στη Serie A. Οι διοικούντες τον σύλλογο της Ρώμης είχαν συνάντηση χθες το απόγευμα, αποφάσισαν τη λύση της συνεργασίας με τον Μουρίνιο και σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε η απόφαση τους.

«Η Ρόμα ανακοινώνει ότι ο Ζοζέ Μουρίνιο και οι τεχνικοί του συνεργάτες θα αποχωρήσουν από τον σύλλογο με άμεση ισχύ. Περαιτέρω ενημερώσεις σχετικά με τις νέες τεχνικές οδηγίες της πρώτης ομάδας θα κοινοποιηθούν σύντομα. Ο Μουρίνιο έγινε ο 60ος προπονητής της Ρόμα τον Μάιο του 2021.

Οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Conference League στα Τίρανα στις 25 Μαϊου 2022 και στον τελικό του Europa League στη Βουδαπέστη την περσινή σεζόν. Ευχαριστούμε τον Ζοζέ εκ μέρους όλων μας στη Ρόμα για το πάθος και την αφοσίωσή που έδειξε από τότε που ήρθε στους τζαλορόσι.

Θα έχουμε πάντα σπουδαίες αναμνήσεις από τη θητεία του, αλλά πιστεύουμε ότι ήταν αναγκαία μια άμεση αλλαγή για το καλό του συλλόγου. Ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον στον Ζοζέ και τους συνεργάτες του», ανέφερε η ανακοίνωση της διοίκησης ενώ με μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαρίστησε τον Πορτογάλο: «Σε ευχαριστούμε για όλα Ζοζέ».

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ ο Ντανιέλε ντε Ρόσι είναι φαβορί για να πάρει τη θέση του Πορτογάλου. Ο 40χρονος κόουτς ήταν από τα παιδικά του χρόνια στην ομάδα της Ρώμης, στην οποία αγωνίστηκε για 18 χρόνια (!) (2001-2019), έχοντας στο ενεργητικό του 459 συμμετοχές και 43 γκολ, φορώντας για χρόνια το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ο Ντε Ρόσι κρέμασε τα παπούτσια του το καλοκαίρι του 2020 αγωνιζόμενος στην Μπόκα Τζούνιορς και έκτοτε έχει εργαστεί ως βοηθός του Ρομπέρτο Μαντσίνι στην εθνική Ιταλίας, καθώς επίσης και ως πρώτος προπονητής στην ιταλική Σπαλ για τέσσερις μηνές από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2023.

Ειδήσεις σήμερα:

Αργολίδα: Σεισμός στο Κρανίδι - Αισθητός και στην Αττική

Χείμαρρος - Ηλεία: Αγωνία για το ζευγάρι που αγνοείται (εικόνες)

Άνω Βούλα: Αυτοκίνητο έπεσε σε βενζινάδικο (βίντεο)