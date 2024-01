Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τρίτης και τα... νεύρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα.

-

Για ημέρα με εκνευρισμούς και λάθη μας προετοίμασε η Λίτσα Πατέρα την Τρίτη, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως σημείωσε η αστρολόγος, «Ο Ουρανός φέρνει ανακατατάξεις. Η Σελήνη στον Κριό μας κάνει βιαστικούς και έχει δυσαρμονική όψη με τον Άρη, γι’ αυτό έχουμε διάθεση να αντιμιλήσουμε στους άλλους».

Η Λίτσα Πατέρα προσέθεσε πάντως ότι «Η Αφροδίτη στον Τοξότη εξακολουθεί να θέλει να βγούμε έξω, να διασκεδάσουμε και να έρθουμε σε επαφή με τα αγαπημένα μας πρόσωπα».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Emmy's: Succesion, Τhe Bear και Beef σάρωσαν τα βραβεία (εικόνες)

Χαλκίδα: 95χρονος κάηκε ζωντανός από φωτιά στο σπίτι του (εικόνες)

“The 2Night Show” - Χριστίνα Βίδου: Έγινα παχύσαρκη για να μην με πλησιάζει κανείς! (βίντεο)