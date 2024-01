Life

“The 2Night Show”: Λαμπρόγιαννη και Φυλακτός στην παρέα της Τρίτης (εικόνες)

Εκλεκτοί καλεσμένοι το βράδυ της Τρίτης θα μας κρατήσουν συντροφιά στην εκπομπή "The 2Night Show".

Απόψε, Τρίτη 16 Ιανουαρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2NightShow» τη Δάφνη Λαμπρόγιαννη. Η αγαπημένη ηθοποιός δηλώνει πως έχει απέχθεια για τη «σελεμπριτοκατάσταση» και εξηγεί πως δεν μπορεί να είναι καλά με όσα συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Μια γυναίκα με άποψη, «παλαιάς κοπής», αντισυμβατική, που μιλάει ανοιχτά για τα θέματα που πλήττουν το επάγγελμα της.

Γιατί θεωρεί ότι οι τηλεοράσεις έχουν «κόψει» τους ηθοποιούς της γενιάς της; Ποια πρόσωπα φαίνονται δοτικά, αλλά κρύβουν κάτι κακό πίσω τους; Πώς αντιμετώπισε τη δημοσιότητα που της έφερε η σειρά «Είσαι το ταίρι μου»; Τέλος, μιλάει για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στη νέα πρωτότυπη σειρά «Σωτέ» του ΑΝΤ1+ και τη χαρά της για το τηλεοπτικό αποτέλεσμα.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», είναι καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Θεοδόσης Φυλακτός. Ο νεαρός ηθοποιός μιλάει για τον ρόλο του Βρώτσου στη «Μάγισσα» και τις αλλαγές που έφερε στην καθημερινότητά του. Γιατί μετακόμιζε συχνά με την οικογένειά του; Πώς από φυσικοθεραπευτής έγινε ηθοποιός; Τι ρόλο παίζει η ζωγραφική και τα tatoo στη ζωή του; Γιατί μετά τη «Μάγισσα» θα ήθελε να παίξει σε μια κωμωδία; Τέλος, ο τηλεοπτικός σκληρός Βρώτσος, που δεν έχει καμία σχέση με τον ευγενικό Θεοδόση, εξηγεί γιατί δεν αποκαλύπτει το ανατρεπτικό τέλος της σειράς ούτε καν στη μητέρα του.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Δείτε το trailer:





«The 2Νight Show»: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης