Life

“ΑΡΕΝΑ” - Ομόφυλα ζευγάρια: υποστηρικτές και πολέμιοι για τον γάμο και την τεκνοθεσία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην "Αρένα" της Τετάρτης, μπαίνει το επερχόμενο νομοσχέδιο σχετικά με το γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών.

-

Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου, στις 24:00, η Μαρία Αναστασοπούλου βάζει στην «ΑΡΕΝΑ» το επερχόμενο νομοσχέδιο σχετικά με το γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών.

Στο στούντιο της εκπομπής υποστηρικτές και πολέμιοι της κυβερνητικής πρότασης διατυπώνουν τους προβληματισμούς και τις ενστάσεις τους σχετικά με τα σημεία που οδεύουν προς ψήφιση, αλλά και γύρω από τα ζητήματα που δεν θα περιλαμβάνονται στην τελική πρόταση.

Στην «ΑΡΕΝΑ» και την Μαρία Αναστασοπουλου μιλά για τη μάχη της με τον καρκίνο και τον χρόνο η μητέρα, στην οποία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός ως παράδειγμα για την αναγκαιότητα άμεσης ψήφισης ενός νομοσχεδίου που θα καθιστά ασφαλή τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών, ακόμα και αν φύγει από τη ζωή ο φυσικός γονέας.

Εκπρόσωποι της Εκκλησίας, ειδικοί και φορείς καταθέτουν τις απόψεις τους για τον θεσμό της οικογένειας και του γάμου.

Στην εκπομπή παρεμβαίνει ο Γιώργος Καπουτζίδης.

#Arena

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Δεληγιάννης

Αρχισυνταξία: Αντώνης Παπαδάκης

Έρευνα-συντονισμός ρεπορτάζ: Μάνος Φραγκιουδάκης

Δημοσιογραφική Ομάδα: Λίλιαν Τσουρλή, Λία Κοντοπούλου, Χριστίνα Τσιόκρη, Λάζος Μαντικός, Ντέμυ Ντάβαρη, Βασίλης Γιαννούλης, Δώρα Γεωργιάδη, Αντώνης Διαμαντάκης, Βάσια Ηλιοπούλου