“Έρωτας Φυγάς”: Sneak preview από το πρώτο επεισόδιο στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Πάρτε πρώτοι μια γεύση από όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς που αρχίζει απόψε να προβάλλεται στον ΑΝΤ1.

Με πλούσια πλοκή, εξαιρετικό cast και σημαντικούς συντελεστές, ο «Έρωτας Φυγάς» έρχεται από την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1, για να συνεχίσει την επιτυχημένη του πορεία και να καθηλώσει τους τηλεθεατές.

Ο μεγαλύτερος έρωτας θα γράφεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στον ΑΝΤ1, με νέα επεισόδια, δυνατά πάθη, σκληρές συγκρούσεις και δραματικές ανατροπές.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00

Ο Μάρκος και η Αλεξάνδρα ζουν ελεύθεροι πια τον έρωτά τους, αγνοώντας -όσο μπορούν- τα επικριτικά βλέμματα του κόσμου. Παρόμοια κατακραυγή συνοδεύει και την απόφαση του Ιάσωνα να δώσει διαζύγιο στην Αλεξάνδρα για να ακολουθήσει τον εραστή της. Η στάση του βρίσκει αντίθετους κάποιους εργάτες, οι οποίοι, επικαλούμενοι τις ηθικές αρχές τους, εγκαταλείπουν το Κιάρι. Ο Ιάσωνας περνά δυσκολότερες στιγμές όταν φτάνει στα χέρια του ένας απρόσμενος φάκελος. Το περιεχόμενό του δεν του αφήνει πλέον κανένα περιθώριο ελπίδας. Στην Αθήνα, η Μαργέτα προσπαθεί μαζί με τον Θύμιο να βρει μία λύση για να κρατήσει κλειστό το στόμα του εκβιαστή της. Ο Μάρκος αναθέτει στον Φάνη να παρακολουθήσει τη Νότα, η οποία προσπαθεί να καλύψει τα ίχνη της. Η ίδια επισκέπτεται την Ελπίδα στο νοσοκομείο και την απειλεί πως αν καταθέσει εις βάρος της Ευγενίας, δεν θα διστάσει να ξαναβάψει τα χέρια της με αίμα…

Το πρωί της Πέμπτης, ο Αντώνης Καρυστινός, εκ των πρωταγωνιστών της σειράς, μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα και στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Παναγιώτης Πορτοκαλάκης

Πρωταγωνιστούν: Πέμυ Ζούνη, Σταύρος Ζαλμάς, Αντώνης Καρυστινός, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γεράσιμος Γεννατάς, Μαρία Κωνσταντάκη, Κώστας Καζανάς, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Αρετή Πασχάλη, Αντώνης Φραγκάκης, Άννα Αδριανού, Γιάννα Ζιάννη, Λίλη Τσεσματζόγλου, Γιώργος Σπάνιας, Χρύσα Κλούβα, Δένια Μιμερίνη, Ελευθερία Πάλλα, Μαρία Καβουκίδου, Γιολάντα Καλογεροπούλου κ.ά.

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

H σειρά βασίζεται στο format «BITTER LANDS (BIR ZAMANLAR CUKUROVA)» ένα πρωτότυπο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την TIMS & B Productions, σε παραγωγή των Τimur Savci και Burak Sagyasar, σε σενάριο του YILDIZ TUNC.

