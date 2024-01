Emmy: Η Τζόαν Κόλινς έκλεψε… την παράσταση

Life

Η Τζόαν Κόλινς (Joan Collins) έκανε μία από τις πιο εντυπωσιακές της εμφανίσεις στην 75η τελετή απονομής των βραβείων Emmy στο Λος 'Αντζελες.

Η 90χρονη σταρ εμφανίστηκε μαζί με την πολυβραβευμένη ηθοποιό Ταράτζι Π. Χένσον (Taraji P. Henson) στη διάσημη σκηνή για να παρουσιάσουν το Βραβείο για την Εξαιρετική Σειρά Περιορισμένης Διάρκειας το οποίο απέσπασε η κωμωδία - υπαρξιακό δράμα «Beef» του Netflix.

Σημειώνεται ότι η Βρετανίδα ηθοποιός ήταν υποψήφια στα Emmy το 1984 για το εμβληματικό ρόλο της αδίστακτης «Αλέξις Κάρινγκτον Κόλμπι» στη «Δυναστεία», το οποίο δεν κέρδισε.

