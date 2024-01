Κόσμος

Ερυθρά Θάλασσα: Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο

Τεταμένη είναι η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου σήμερα χτυπήθηκε και ελληνόκτητο πλοίο. Συνεχείς οι "απαντήσεις" της Δύσης στους αντάρτες.

Οι Χούθι ανέλαβαν επισήμως την ευθύνη για την πυραυλική επίθεση εναντίον του ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου «Zografia» που κατευθυνόταν προς το Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπός τους Γιαχία Σαρία επιβεβαίωσε μέσω ανακοίνωσης πως οι Χούθι στόχευσαν το πλοίο «Zografia» με αντιπλοϊκούς πυραύλους που «πέτυχαν τον στόχο τους». Προειδοποίησε μάλιστα πως οι Χούθι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις για «να υπερασπιστούν την Υεμένη» και να εκφράσουν «αλληλεγγύη προς τον παλαιστινιακό λαό».

Το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας χτυπήθηκε καθώς έπλεε 76 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του λιμανιού Σαλίφ της Υεμένης, σύμφωνα με την Vulcanis Technical Maritime Enterprises.

Το «Zografia», το οποίο είχε αναχωρήσει από το Βιετνάμ με προορισμό το Ισραήλ, υπέστη μόνο υλικές ζημιές και συνέχισε το ταξίδι του, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος – τρεις Φιλιππινέζοι, 20 Ουκρανοί και ένας Γεωργιανός – είναι καλά στην υγεία τους.

Οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σήμερα σε ένα νέο πλήγμα στην Υεμένη, βάζοντας στο στόχαστρο αντιπλοϊκούς βαλλιστικούς πυραύλους σε μια περιοχή που ελέγχεται από τους Χούθι, ανέφεραν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο Reuters.

Η επιχείρηση αυτή είναι το πιο πρόσφατο πλήγμα εναντίον των ανταρτών που υποστηρίζονται από το Ιράν και το τελευταίο διάστημα εξαπολύουν επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι αξιωματούχοι, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, είπαν ότι στόχος ήταν τέσσερις πύραυλοι κατά πλοίων.

Το πλήγμα αυτό δεν είχε ανακοινωθεί μέχρι τώρα.

