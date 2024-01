Αθλητικά

Ολυμπιακός – Φαλ: Σοκ με τον τραυματισμό του Γάλλου σέντερ

Τι έδειξε η μαγνητική τομογραφία. Πόσο καιρό θα μείνει εκτός παρκέ.

Τεράστιο πλήγμα στον Ολυμπιακό, που καλείται να πορευθεί για τις επόμενες τρεις εβδομάδες δίχως τον Μουσταφά Φαλ.

Ο Γάλλος σέντερ υποβλήθηκε σήμερα (16/1) σε μαγνητική τομογραφία, τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν οστεοχόνδρινη βλάβη έσω μηριαίου κονδύλου δεξιού γόνατος.

Αυτό σημαίνει ότι ο «ερυθρόλευκος» σέντερ θα απουσιάσει από το προσεχές ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (22/1), για την 15η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League.

Στο μεταξύ, ο Φιλίπ Πετρούσεβ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από μυϊκούς σπασμούς στους προσαγωγούς και δεν αγωνίστηκε απέναντι στον Κολοσσό, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

