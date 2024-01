Αθλητικά

Εθνική πόλο Αντρών: Φινάλε με νίκη επί του Μαυροβουνίου

Το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου κατέλαβε την πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης, η οποία βέβαια σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και τις προσδοκίες των διεθνών.

Με νίκη ολοκλήρωσε η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών τις υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ. Το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου επικράτησε 15-10 του Μαυροβουνίου και κατέλαβε την πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης, η οποία βέβαια σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και τις προσδοκίες των διεθνών. Η "γαλανόλευκη" στρέφει πλέον την προσοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα, που αρχίζει σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες, ενώ στο βάθος της διαδρομής βέβαια βρίσκεται το Παρίσι και οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Αν και έπαιξε χωρίς τον Άγγελο Βλαχόπουλο, η εθνική έκανε το καλύτερο οκτάλεπτό της στο τουρνουά και έκλεισε την πρώτη περίοδο προηγούμενη 6-2. Στο διάστημα αυτό η ελληνική ομάδα δεν κέρδισε ούτε μία αποβολή (παρά μόνο ένα πέναλτι), αλλά σκόραρε τρεις φορές στην κόντρα και γενικά είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης. Χωρίς να διατηρήσει την ίδια κυριαρχική εικόνα, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κράτησε ένα προβάδισμα ασφαλείας ως το ημίχρονο (8-5).

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με ένα χαμένο πέναλτι για κάθε ομάδα (δοκάρι ο Μρσιτς, ο Τεσάνοβιτς απέκρουσε το σουτ του Αργυρόπουλου), πριν σκοράρει ο Γενηδουνιάς με μία υπέροχη λόμπα. Στη συνέχεια όμως οι Μαυροβούνιοι ήταν καλύτεροι, μείωσαν σε 9-7 με δύο γκολ του Αβέρκα στον παραπάνω, κι ενώ ενδιάμεσα απώλεσαν πολύ καλές ευκαιρίες. Με το ξεκίνημα του τελευταίου οκταλέπτου, ο Πέρκοβιτς εκμεταλλεύθηκε ακόμη μία αποβολή και μείωσε στο γκολ (9-8), αλλά δύο συνεχόμενα γκολ των Αργυρόπουλου και Γκίλλα από την περιφέρεια έδωσαν "ανάσα" στην εθνική, που από κει και πέρα δεν κινδύνεψε.

Τα οκτάλεπτα: 6-2, 2-3, 1-2, 6-3

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Γενηδουνιάς (πέναλτι), 2-0 Γενηδουνιάς (κόντρα), 3-0 Αργυρόπουλος (κόντρα), 3-1 Τζ. Ράντοβιτς (π.π.), 4-1 Νικολαϊδης (φουνταριστός), 5-1 Γκίλλας (κόντρα), 5-2 Ουκρόπινα (πέναλτι), 6-2 Καλογερόπουλος (περιφέρεια), 6-3 Ουκρόπινα (πέναλτι), 7-3 Γενηδουνιάς (π.π.), 7-4 Μπργκούλιαν (περιφέρεια), 8-4 Γκίλλας (περιφέρεια), 8-5 Μρσιτς (π.π.), 9-5 Γενηδουνιάς (περιφέρεια), 9-6 Αβέρκα (π.π.), 9-7 Αβέρκα (π.π.), 9-8 Πέρκοβιτς (π.π.), 10-8 Αργυρόπουλος (περιφέρεια), 11-8 Γκίλλας (περιφέρεια), 11-9 Βασ. Ράντοβιτς (π.π.), 12-9 Νικολαϊδης (φουνταριστός), 13-9 Σκουμπάκης (π.π.), 13-10 Μρσιτς (π.π.), 14-10 Κάκαρης (π.π.), 15-10 Καλογερόπουλος (π.π.).

Η εθνική είχε 4/6 με παίκτη παραπάνω, 1/2 πέναλτι, 5 γκολ από την περιφέρεια, 2 από θέση φουνταριστού και 3 στην κόντρα.

Το Μαυροβούνιο είχε 7/9 με παίκτη παραπάνω, 2/3 πέναλτι και 1 γκολ από την περιφέρεια.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκε ο Σκουμπάκης, 2΄21΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα.

Διαιτητές: Κόβατς-Τσάτλος (Ουγγαρία), Σεγουράνα (Ισπανία)

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 4, Σκουμπάκης 1, Καλογερόπουλος 2, Φουντούλης, Παπαναστασίου, Δερβίσης, Αργυρόπουλος 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης 2, Γκίλλας 3, Τζωρτζάτος

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Βλάντιμιρ Γκοϊκοβιτς): Λάζοβιτς, Μπργκούλιαν 1, Πέρκοβιτς 1, Αβέρκα 2, Μάτσιτς, Πόπαντιτς, Μρσιτς 2, Τζ. Ράντοβιτς 1, Ουκρόπινα 2, Βούγιοβιτς, Μάτκοβιτς, Βασ. Ράντοβιτς 1, Τεσάνοβιτς

