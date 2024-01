Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 17 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποια πρόσωπα τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα, 17 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας είναι:

Αντωνίου του Μεγάλου (†356) και Αντωνίου του νέου ,του εν Βερροία ασκήσαντος.

Αριστοτέλους και Αχιλλέως (Αχιλλά).

Θεοδοσίου του ευσεβούς βασιλέως, του Μεγάλου.

Ιουνίλλας και Τουρβώνος, του νοταρίου.

Νεομάρτυρος Γεωργίου του εξ Ιωαννίνων (†1838).

Η ανατολή ήλιου είναι στις 07:39, η δύση ήλιου στις 17:30 και η Σελήνη είναι 6,6 ημερών.

Ο βίος του Αντωνίου του Μεγάλου

Γεννήθηκε το 251 στην Άνω Αίγυπτο από πλούσιους και ενάρετους γονείς, τους οποίους έχασε σε νεαρή ηλικία. Συγκεντρώσε όμως την προσοχή του στην μυστική θεωρία των μοναχών της ερήμου και στην φροντίδα της μικρής αδελφής του. Γρήγορα αποφάσισε να εγκαταλείψει τα εγκόσμια και αναχώρησε για την έρημο, αφού πρώτα τακτοποίησε την μικρότερη αδελφή του και μοίρασε την μεγάλη πατρική περιουσία στους φτωχούς της περιοχής του. Στην έρημο παίδευσε την ψυχή του και τιθάσευσε τα πάθη του φθάνοντας στα ανώτατα όρια της άσκησης ώστε η ψυχή του αγίου μπορούσε να εξέρχεται του σώματός του ενώ βρισκόταν ακόμη εν ζωή. Έγινε το πρότυπο των ασκητών. Πολλοί εξ αυτών έφθαναν στην έρημο για να τον ακούσουν και να τον συμβουλευθούν. Παρέδωσε την μακάρια ψυχή του στον μισθαποδότη Θεό σε ηλικία 105 ετών.

Ο βίος του Αντωνίου του νέου

Καταγόταν από τη Βέροια της Μακεδονίας. Νέος ακόμη πήγε στην Μονή της Πιερίας όπου έγινε υποδειγματικός μοναχός. Στη συνέχεια αποχώρησε από την μονή και με την άδεια του ηγουμένου εγκαταστάθηκε σε μια κοντινή σπηλιά. Εκεί ασκήτεψε για 50 χρόνια με αυστηρή προσευχή και άσκηση και κοιμήθηκε ειρηνικά μένοντας άταφος. Κατά τύχη τα σκυλιά κάποιου κυνηγού βρήκαν το άγιο λείψανό του. Το περισυνέλεξαν και το έθαψαν με ευλάβεια και τιμές στη Βέροια, ενώ στον τόπο της ταφής του έκτισαν ναό στ’ όνομά του, ο οποίος σώζεται μέχρι σήμερα.

Πηγή: ecclesia.gr

