Εξαφάνιση - Μεσολόγγι: Η κηλίδα αίματος στην βάρκα και η νέα έρευνα (εικόνες)

Απαντήσεις από την κηλίδα αίματος που βρέθηκε σε βάρκα περιμένουν αστυνομικοί και συγγενείς του 31χρονου, μετά τις αντιφάσεις και τις "δηλώσεις" του 50χρονου.

Συνεχίζεται το θρίλερ με την υπόθεση εξαφάνισης του 31χρονου Μπάμπη στο Μεσολόγγι, ενώ η αγωνία βρίσκεται στα ύψη καθώς την Τρόίτη εντοπίστηκε κηλίδα αίματος σε βάρκα αλλά και συνομιλίες που είχε ο κρεοπώλης.

Οι ελπίδες να βρεθεί ο αγνοούμενος ζωντανός έχουν σχεδόν εξανεμισθεί, ενώ οι έρευνες των αρχών εστιάζονται σε μια συγκεκριμένη βαλτώδη περιοχή.

Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση και συνεχίζουν τις έρευνες για τον 31χρονο έχουν εντοπίσει μία κηλίδα αίματος σε βάρκα, που ίσως αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Οι Αρχές εντόπισαν επίσης τις συνομιλίες που είχε ο κρεοπώλης, ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τον Μπάμπη ζωντανό πριν από την εξαφάνισή του.

Το κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών στέλνει δείγματα DNA από αντικείμενα τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ένα από τα στοιχεία είναι μια κηλίδα αίματος που βρέθηκε σε βάρκα ψαρέματος, η οποία όμως ενδέχεται να ανήκει σε κάποιο ψάρι.

Δεν πρόκειται για τυχαία βάρκα καθώς φαίνεται πως ανήκει σε άτομο που γνωρίζει ο κρεοπώλης. Οι Αρχές εντόπισαν το εν λόγω πρόσωπο μετά από διερεύνηση του κινητού τηλεφώνου του 50χρονου κρεοπώλη, ο οποίος φέρεται να επικοινώνησε μαζί του αρκετές φορές μετά την εξαφάνιση του Μπάμπη. Τα αποτελέσματα των εργαστηρίων αναμένονται σήμερα.

Μία από τις βασικές αντιφάσεις στις οποίες «έπεσε» ο κρεοπώλης, είναι ότι στην αρχική του κατάθεση είχε πει πως ο 31χρονος Μπάμπης τον είχε καλέσει εκείνο το βράδυ για να συναντηθούν τη συγκεκριμένη ώρα, ενώ τελικά φαίνεται ότι ο ίδιος κάλεσε τον Μπάμπη για συνάντηση.

Το διάστημα που εξαφανίστηκε ο Μπάμπης, ο 50χρονος κρεοπώλης, επί 40 λεπτά επιχειρούσε επίμονα να επικοινωνήσει με μια γυναίκα και έναν άνδρα. Η γυναίκα δεν απάντησε αλλά βρήκε τον άνδρα με τον οποίο συνομίλησαν τηλεφωνικά αλλά και με μηνύματα μέσω εφαρμογής, τα οποία αμφότεροι διέγραψαν, ενώ ο ίδιος ο κρεοπώλης τον ανέφερε.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το κινητό του κρεοπώλη προς εξέταση από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και πιθανόν να τον καλέσουν για ανάκριση σήμερα. Επίσης, αναμένεται να κατασχεθεί και το κινητό της γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος κρεοπώλης, όταν προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα και κρατήθηκε προσωρινά στο κελί με άλλους τρεις συγκρατούμενούς του, ρωτούσε να μάθει «τι γίνεται στον Κορυδαλλό» και τις συνθήκες που επικρατούν στη φυλακή.

Ο πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, είπε ότι «υπήρχε άλλος κρατούμενος, ο οποίος κατέθεσε ενόρκως ότι ο κρεοπώλης του είπε πως ”αυτό που έχω κάνει δεν πρόκειται να το αποκαλύψω”».





