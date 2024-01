Τοπικά Νέα

Άνδρος: Ανήλικη “χτυπούσε” εκκλησίες με... την παρέα της

Αρκετές εκκλησίες κατάφεραν να παραβιάσουν η ανήλικη και η "συντροφιά" της. Τι βρήκαν οι αστυνομικοί.

Ένας 23χρονος μαζί με την ανήλικη φίλη του διαπιστώθηκε ότι είχαν παραβιάσει ένα κατάστημα και τρείς ιερούς ναούς από κοινού. Συγκεκριμένα είχαν πάρει χρήματα και αφιερώματα πιστών. Η αστυνομία έπειτα διερεύνηση της υπόθεσης εξιχνίασε την υπόθεση και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του 23χρονου και της 17χρονης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Εξιχνιάστηκαν χθες (Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Σταθμού Υδρούσας τέσσερις περιπτώσεις κλοπής και συνελήφθησαν άμεσα οι δράστες.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς (άνδρα και γυναικά) ηλικίας 23 και 17 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών κατά συναυτουργία, πρόκληση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και βίας κατά υπαλλήλων – δικαστικών λειτουργών.

Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης διερεύνησης της υπόθεσης, οι δράστες ενεργώντας από κοινού παραβίασαν ένα κατάστημα και τρεις ιερούς ναούς, από όπου αφαίρεσαν κατά περίπτωση χρήματα και αφιερώματα πιστών.

Σε έρευνα που έγινε στην κατοικία τους βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα χρήματα-αφιερώματα, τα οποία αφού κατασχέθηκαν, αποδόθηκαν.

Ο 23χρονος συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

