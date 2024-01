“The 2Night Show” - Φυλακτός: Η “Μάγισσα”, τα παιδικά χρόνια και τα τατουάζ (εικόνες)

Life

Ο Θεοδόσης Φυλακτός, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή “The 2Night Show” για όλους και για όλα. Τι είπε για το φινάλε της “Μάγισσας”.

Καλεσμένος στην εκπομπή “The 2Night Show” βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ο Θεοδόσης Φυλακτός.

Ο ηθοποιός που τη φετινή σεζόν απολαμβάνουμε στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1, “Η Μάγισσα”, παραχώρησε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο νεαρός ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο του Βρώτσου στη “Μάγισσα” και τις αλλαγές που έφερε στην καθημερινότητά του. Παράλληλα αποκάλυψε πως γνωρίζει το ανατρεπτικό τέλος της σειράς του ΑΝΤ1.

“Μετακομίζαμε συχνά όταν ήμουν μικρός γιατί ο πατέρας μου ήταν γιατρός και δήμαρχος, οπότε πηγαίναμε κι εμείς όπου πήγαινε” είπε αρχικά ο ηθοποιός.

Σχετικά με το πώς τον “τράβηξε” η υποκριτική, ανέφερε ότι η μητέρα του τον πήγαινε σε πολλές παιδικές παραστάσεις, οπότε όταν μεγάλωσε κατάλαβε ότι ήθελε να ασχοληθεί με αυτό.

Όπως είπε, έχει τελειώσει φυσικοθεραπεία και μετά φοίτησε και σε δραματική σχολή.

Η καλλιτεχνική του διάσταση, αποτυπώνεται και με την ενασχόλησή του με τα τατουάζ που όπως είπε “ξεκίνησα να κάνω tattoo γιατί ο θείος μου είναι tattoo artist και πάντα ήθελα να μάθω κι εγώ. Μου φαίνεται πιο εύκολο το τατουάζ από τη ζωγραφική”.

Για τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά “Η Μάγισσα” ο Θεοδόσης Φυλακτός ανέφερε: "Μου πρότεινε ένας γνωστός μου να στείλω βιογραφικό για τη Μάγισσα, πέρασα από δύο οντισιόν και με πήραν"

Ακόμη ο Θεοδόσης Φυλακτός αποκάλυψε: "Κάνουμε κάθε μέρα γυρίσματα, Δευτέρα με Παρασκευή. Για δεύτερη σεζόν και εγώ ακούω αλλά δεν ξέρω. Στη Μάγισσα μου αρέσουν τα εξωτερικά γυρίσματα. Έχω φανταστεί πως θα ήταν να ζούσα σε εκείνη την εποχή. Την περίοδο εκείνη υπήρχε ο φόβος ότι θα πεθάνεις ανά πάσα στιγμή για πολύ απλούς λόγους. Το τέλος το ξέρουμε. Όταν το διάβαζα δεν το πίστευα. Διάβαζα τα τελευταία επεισόδια και χτυπιόμουν, έλεγα μπράβο, πολύ ωραίο φινάλε".

