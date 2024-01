Κοινωνία

Δολοφονία - Βόλος: “βίαζε την κόρη μου, με τον ανήλικο γιο μου στο διπλανό δωμάτιο”, λέει ο 50χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις του 50χρονου πατέρα που δολοφόνησε τον κουνιάδο του στον Βόλο.

-

Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία για το έγκλημα στον Βόλο, που έρχονται στο φώς της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση που ο 50χρονος πατέρας δολοφόνησε τον κουνιάδο του που φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά και να εκβίαζε την κόρη του από όταν ήταν ανήλικη.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα είπε ο 50χρονος δράστης στον ανακριτή, η 18χρονη κόρη του έχει φτάσει στο σημείο να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, αφού είναι συναισθηματικά κατεστραμμένη. Αυτή την ευαίσθητη πτυχή του προβλήματος φέρεται να αποκάλυψε στον πατέρα της η καθηγήτρια της στο Πανεπιστήμιο που φοιτά και που της είχε εξομολογηθεί το μαρτύριο που ζούσε, αλλά και η ψυχολόγος που την εξέτασε.

Μάλιστα, στις 8 Ιανουαρίου 2024, λίγες ημέρες πριν το φονικό στην Αγριά Βόλου, διαπιστώθηκε από ψυχίατρο ότι η 18χρονη πάσχει από διαταραχή μετατραυματικού στρες, μετά από χρόνια σεξουαλική κακοποίηση, επαναλαμβανόμενους βιασμούς αλλά και εκβιασμούς, ενώ το πόρισμα αναφέρει ότι πρέπει να παρακολουθείται σε καθημερινή βάση και χρήζει άμεσης νοσηλείας.

Τι φέρεται να είπε ο 50χρονος άνδρας στον ανακριτή του Βόλου κατά τη διάρκεια της απολογίας του:

Ο ανήλικος γιος μου ήταν μπροστά στους βιασμούς

«Η κόρη μου, μου εκμυστηρεύτηκε ότι τις φορές που βιάστηκε από τον κουνιάδο μου ήταν μπροστά και το αγοράκι μου, που σήμερα είναι 9 ετών και το οποίο ο κουνιάδος μου άφηνε μόνο του στο άλλο δωμάτιο καθώς έκλεινε την πόρτα του δωματίου, όπου βρισκόταν με την κόρη μου. Ανησυχώ πολύ για την ψυχική του υγεία καθώς τώρα αντιλαμβάνομαι την αντίδραση του, όταν έβλεπε τον κουνιάδο μου. Μόλις τον έβλεπε έδειχνε αμέσως φοβισμένος αλλά τότε δεν είχα καταλάβει κάτι» είπε ο δράστης.

Ο 50χρονος ζήτησε να τεθεί υπό ψυχολογική παρακολούθηση και το ανήλικο παιδί του.

Μόνο εγώ μπορώ να στηρίξω οικονομικά την οικογένειά μου

Ο πατέρας της 18χρονης ισχυρίστηκε ότι είναι η μοναδική πηγή εισοδήματος για την οικογένεια του, αφού μόνο εκείνος εργάζεται για να πληρώνει τις σπουδές των παιδιών του, αλλά και τα έξοδα της οικογένειας. Να σημειωθεί ότι με τη δεύτερη σύζυγό του, μετά το έγκλημα έχει δημιουργηθεί τεράστια απόσταση, αφού δεν τον υποστήριξε, αλλά πήρε το μέρος του αδερφού της, που βίαζε την κόρη του 50χρονου από τον πρώτο του γάμο. Μαζί, στο σπίτι της, μεγαλώνει και ο 9χρονος γιος που απέκτησαν.

«Η κόρη μου που είναι ορφανή από μητέρα , με έχει απόλυτη ανάγκη για να την υποστηρίζω ψυχολογικά και οικονομικά» είπε ο 50χρονος, και αν φυλακιστεί η οικογένεια του θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Να σημειωθεί ότι βρίσκεται προσωρινά ελεύθερος μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακριτή, αλλά την τελική απόφαση θα λάβει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Βόλου εντός 3 ημερών.

Πηγή: thenewspaper.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Παιδοκτονία στην Ημαθία - Μητέρα βρέφους: Τράβηξα σε βίντεο πώς σκότωσα τον “βρικόλακα”

Κακοκαιρία - Ηλεία: Έρευνες για τον σύντροφο της νεκρής γυναίκας (εικόνες)

Βελόπουλος: Το Μαξίμου ετοιμάζει “δεξιό κόμμα” για να μας “χτυπήσει” (βίντεο)