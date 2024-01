Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Μπακασέτας “προβάρει τα πράσινα”

Το παρασκήνιο για τη νέα μεταγραφική κίνηση που αναμένεται να κάνει το "τριφύλλι".

Έτοιμος να ολοκληρώσει μία πολύ σπουδαία μεταγραφική κίνηση είναι ο Παναθηναϊκός, καθώς έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Τάσο Μπακασέτα κι ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας, προβάρει πλέον τη φανέλα του «τριφυλλιου».

Άνθρωπος του Παναθηναϊκού (κατά μία πληροφορία ο ίδιος ο Γιάννης Παπαδημητριου) ταξίδεψε την Τρίτη (16/1) στην Τραπεζουντα και συμφώνησε αρχικά με τον Μπακασέτα για συμβόλαιο με ημερομηνία έναρξης απ' τον Ιούλιο (μένει ελεύθερος το καλοκαίρι) κι ακολούθως με την Τραμπζονσπόρ για να «μετακομίσει» από αυτό το μεταγραφικό «παράθυρο» στον Παναθηναϊκό, αντί ενός σημαντικού ποσού, που θα «αγγίξει» το 1 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός προσέφερε στον Μπακασέτα ένα συμβόλαιο 3,5 ετών, με ετήσιες αποδοχές που θα ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ, κάνοντάς τον, τον πιο ακριβοπληρωμένο Έλληνα ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται αυτή την στιγμή στη Super League.

Οι «πράσινοι» κινήθηκαν με άκρα μυστικότητα το τελευταίο 24ωρο, είχαν ανοικτή γραμμή εδώ και καιρό με την πλευρά του 30χρονου μεσοεπιθετικού, ο οποίος «ζύγιζε» προσεκτικά όλες τις επιλογές του και με το ταξίδι που έγινε το βράδυ της Τρίτης (16/1) «κλείδωσε» το deal που ισχυροποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το ροστερ του Παναθηναϊκού.

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να παραμείνει ο παίκτης στην Τραπεζούντα και για τον κυριακάτικο (21/1) αγώνα της Τραμπζονσπόρ με τη Γαλατασαράι και να ταξιδέψει στην ΑΘήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

